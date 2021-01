Nytt gassfelt blir kraftig forsinket etter funn av kvikksølv

Egentlig skulle Wintershall Dea starte produksjonen på prestisjeprosjektet Dvalin i disse dager, men nå har det dukket opp skjær i sjøen.

Kjetil Hjertvik er pressekontakt i Wintershall Dea. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Dvalin-feltet på Haltenbanken i Norskehavet, 260 kilometer nordvest for Kristiansund, ble funnet i 2010 av DEA. Det var det viktigste prosjektet for det tyske selskapet, som i 2019 slo seg sammen med konkurrenten Wintershall.

Gassfeltet skulle opprinnelig begynne produksjonen i løpet av fjorårets siste måneder, men oppstarten ble skjøvet til nyåret. Nå er det klart at forsinkelsen blir enda større.

Årsaken er at det er funnet høyere nivåer av kvikksølv i gassen enn det som er tillatt. Problemet må fikses før produksjonen kan begynne.

– Forsinkelser er aldri kjekt, men vi må levere best mulig kvalitet. Da må vi gjøre det som må gjøres. Vi jobber nå med å finne ut hvordan vi skal løse dette, sier pressekontakt Kjetil Hjertvik.

Les på E24+ – Norge er et av våre viktigste land og kommer til å være det framover

Mange måneders forsinkelse

Han vil ikke anslå når produksjonen kan starte, men sier det trolig vil ta noen måneder å finne en løsning. Den vil sannsynligvis innebære at det settes inn et filter.

Etter at selskapet har funnet ut hvilken teknologi som skal brukes, må utsyret lages og settes på plass på feltet. Dermed vil det trolig gå mange måneder før produksjonen kan settes i gang.

Ifølge Hjertvik er det ikke uvanlig med forekomster av kvikksølv i gassen.

– Kvikksølv finnes naturlig i undergrunnen, men nivåene kan ikke være for høye. Det er et stoff som må håndteres skikkelig, og det gjør vi nå, sier han.

Ifølge Hjertvik ble det ikke funnet kvikksølv i gassen da selskapet sist var inne i reservoaret i forbindelse med leteboringen for om lag ti år siden, men det ble oppdaget under produksjonstesting i høst.

Slik er Dvalin-feltet bygget ut. Produksjonen skjer via Heidrun-plattformen. Vis mer byoutline Wintershall Dea

Kommenterer ikke kostnad

Dvalin-prosjektet har en investeringsramme på i underkant av 11 milliarder kroner. Feltet bygges ut med en havbunnsramme og skal produsere via Equinors Heidrun-plattform. Hjertvik vil ikke kommentere hva kvikksølv-utbedringene kommer til å koste.

– Det er det for tidlig å si noe om, sier han.

Han understreker imidlertid at anlegget fungerer som det skal og at ressursanslaget på 18 milliarder standard kubikkmeter gass står ved lag.

– Dette er et viktig felt for oss, så derfor er vi glade for at reservene er til stede. Men inntektene vil komme senere enn planlagt, sier Hjertvik.

Hør podkast om situasjonen i oljebransjen:

Publisert: Publisert: 21. januar 2021 12:39 Oppdatert: 21. januar 2021 12:57