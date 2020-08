Milliardoverskudd i Frontline – deler ut 880 millioner kroner til aksjonærene

Pengene fosset inn i andre kvartal, men analytikerne hadde ventet enda sterkere resultat og høyere utbytte fra tankrederiet Frontline.

STØRSTE EIER I FRONTLINE: John Fredriksen sitter med 40 prosent av aksjene i tankrederiet. Vis mer Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Frontline økte resultatet etter skatt til 199,7 millioner dollar i andre kvartal, fra 1 million i tilsvarende kvartal i fjor, viser kvartalsrapporten torsdag.

Overskuddet tilsvarer rundt 1,8 milliarder kroner med dagens valutakurser.

Tankrederiet vil betale et utbytte på 0,50 dollar per aksje for kvartalet. Med dagens antall aksjer tilsvarer det en utbetaling på nærmere 100 millioner dollar, tilsvarende rundt 880 millioner kroner.

Den største delen av utbyttet går til John Fredriksen, som gjennom familieselskapet Hemen Holding sitter med 40 prosent av aksjene i Frontline.

Utbetalingen til Fredriksen vil dermed beløpe seg til rundt 350 millioner kroner.

Selv om resultatene er de sterkeste på mange år, hadde analytikerne ventet enda høyere overskudd og utbytte.

Frontline var ventet å legge frem et resultat etter skatt på 225 millioner dollar, og et utbytte per aksje 0,74 dollar, ifølge estimater Infront har innhentet for TDN Direkt fra ti analytikere.

Sterkeste resultater på ti år

Frontline-sjef Robert Hvide Macleod peker på at resultatene i første halvår var de sterkeste på mer enn ti år.

– Selv om tankratene tilsynelatende fant støtte på et lavere nivå i tredje kvartal venter vi at oljeetterspørselen og etterspørselen etter transport gradvis vil hente seg inn igjen, sier han i en kommentar.

Macleod sier videre at rederiet ventet en positiv effekt på resultatene som følge av at flåten er moderne med konkurransedyktige kostnader. I 2021 og videre fremover vil økt oljeetterspørsel sammenfalle med raskt fallende flåtevekst, hvilket støtter rederiets positive syn på markedet, fremholder Frontline-sjefen.

Inntjeningen til skip som frakter olje var historisk høy i deler av årets første halvår. Siden har ratene i spotmarkedet falt tungt tilbake til svake nivåer.

Analytikere har derfor pekt på at søkelyset torsdag vil rettes mot bookinger for tredje kvartal, utsikter for fjerde kvartal og utbyttet.

Venter svakere inntjening

Frontline melder at tankskipene av typen VLCC tjente 75.800 dollar per dag i andre kvartal, mens tallene for Suezmax og LR2-tankskip var på henholdsvis 51.100 dollar per dag og 39.900 dollar per dag.

For tredje kvartal anslår Frontline en dagrate på 60.900 dollar per dag for VLCC-skipene. Rederiet har booket 76 prosent av kapasiteten for disse skipene.

Frontline har booket 77 prosent av Suezmax-kapasiteten for tredje kvartal, med en ventet dagrate på 29.500 dollar per dag, mens 67 prosent av kapasiteten i LR2-flåten er booket, med en antatt dagrate på 14.500 dollar.

Rederiet venter at inntjeningen for hele tredje kvartal etter hvert vil bli tynget, blant annet på grunn av at dagratene i spotmarkedet har svekket seg.

