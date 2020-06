– Et av de beste oljeprosjektene, som også gir grønne muligheter

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik kan ikke få skrytt nok av det nye olje- og gassprosjektet han nå skal bygge ut sammen med Equinor. Nå ser han for seg havvindmøller og grønn transformasjon av bransjen.

Arne Sigve Nylund, Norge-sjef i Equinor, til venstre, Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik, nummer to fra høyre, og Lotos Norge-sjef Pjotr Statkiewicz la frem planene for den neste store utbyggingen i Nordsjøen på Forus torsdag. Vis mer Marie von Krogh

Publisert: Publisert: 11. juni 2020 14:14

Han gnir seg i hendene.

– Dette er et ordentlig prosjekt! Dette blir et av de beste olje- og gassprosjektene. Det er jeg helt overbevist om, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

På Forus står han i et møterom på Equinors hovedkontor for å fortelle om utbyggingen av Noaka-området i Nordsjøen, vest for Bergen.

Egentlig åpner ikke disse lokalene opp før mandag, men når Aker BP, Equinor og polske Lotos er blitt enige om hvordan de skal fordele inntekter og utgifter fra Noaka-området, så blir det en forsiktig før-åpning.

Noaka-området består av flere felt innen lisensene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim. De tre oljeselskapene eier andeler i lisensene, og så er Aker BP og Equinor operatører for hver sin del av området som ligger mellom Oseberg-feltet i nord og Alvheim-feltet i sør.

De hadde mål om å bli enige om en løsning for området – totale utvinnbare ressurser av olje og gass tilsvarer rundt 500 millioner fat – i 2018, men har ikke klart det før nå. Aker BP ønsket en måte å bygge ut på, Equinor en annen.

At de nå er blitt enige, skyldes også skattepakken til oljebransjen som Stortinget vedtok mandag.

– De midlertidige endringene i skatteordningen, er en del av bakgrunnen. De gir oss store incentiver til å gjøre denne typen ting. Vi har allerede respondert med Hod-utbyggingen, og nå kommer vi altså med løsningen for Noaka-området, sier Hersvik.

Han peker på at dette særlig blir «utrolig viktig for norsk leverandørindustri» - og varsler at de vil få mer å gjøre på dette prosjektet enn hva de vanligvis får.

– Så må jeg understreke at det vi presenterer nå, er en kommersiell løsning. Alle utfordringer er ikke løst, sier Hersvik.

Han mener også at denne utbyggingen skal gi et olje- og gassfelt som vil bidra til grønn utvikling for oljeselskapene.

– Utslippene skal bli veldig lave, og klarer vi null, er det strålende. Så kan vi vurdere en havvindpark i tillegg. Kan dette bidra til transformasjon og en ny grønn offshoreutvikling, ville det vært kronen på verket, sier Hersvik.