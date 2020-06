Equinor og Aker BP begraver stridsøksen: Inngår avtale om gigantprosjektet Noaka

Etter en årelang konflikt om hvordan Noaka-området i Nordsjøen skal bygges ut og hvordan oljen skal fordeles har Aker BP og Equinor inngått en avtale. De to vil sende inn en utbyggingsplan i 2022 – rett før fristen på den nye oljeskatten går ut.

Etter at et stort flertall på Stortinget ble enige om en skattepakke til oljenæringen på mandag har det kommet flere nyheter fra næringen.

Først ga Aker BP grønt lys til utbyggingen av satellittfeltet Valhall Hod. Deretter kom Equinor med den varslede elektrifiseringsplanen for Sleipner og Gina Krog.

Torsdag kom imidlertid nyheten som får summene i disse prosjektene til å blekne: Aker BP og Equinor har inngått en kommersiell avtale om utviklingen av Noaka-området.

Utbyggingen vil bli den neste store nye utbyggingen i Nordsjøen. Det er snakk om over 500 millioner fat olje og gass fordelt over et område med flere reservoarer.

Den nøyaktige prislappen er ikke kjent, men det er snakk om et prosjekt på mellom 50 og 60 milliarder kroner totalt, får E24 opplyst av Aker.

For den norske leverandørindustrien som nå sliter er dette særdeles gode nyheter, ettersom både Aker BP og Equinor bruker norske leverandører i stor grad.

Det er også gode nyheter fordi prosjektet har latt vente på seg.

Egentlig var planen å gjøre et konseptvalg i 2018 for hvordan funnene skulle bygges ut. 2018 kom og gikk uten at det skjedde, og heller ikke i 2019 klarte partene å få dette til.

Selv om det ligger store ressurser i området har utfordringen vært at de to oljeselskapene har vært rykende uenige om hvordan man skal bygge ut området, som består av Alvheim Nord (der Aker BP dominerer) og Krafla/Askja ved Oseberg (der Equinor dominerer).

Olje- og energidepartementet har tidligere vært involvert i saken, men høsten 2018 besluttet man å inntil videre la partene ordne opp selv.

Equinor og Aker BP har kalt inn til pressekonferanse om avtalen klokken 13:00 torsdag.

Vil ha utbyggingsplanen klar i 2022

Aker BP og Equinor hadde tidligere hvert sitt konsept for hvordan området skal bygges ut. Valget har stått mellom:

Equinors løsning med to mindre, primært ubemannede plattformer plassert litt fra hverandre. Denne kalles UPP-konseptet.

Aker BP har heller villet ha en sentral plattform som skal være bemannet og som skal kunne kobles på de mange funnene i området. Denne har vært kalt PQ-konseptet.

I fjor vår sa konsernsjef Eldar Sætre at Aker BPs konsept var «helt uaktuelt», men i februar var det bevegelse. Da hadde partene blitt enige om å jobbe videre med en kombinert løsning, der man både har en UPP i den nordlige delen, som hovedsakelig vil håndtere ressursene fra Krafla- og Askja-funnene, og en prosessplattform i sør.

– Her vil jeg gi Equinor mye av æren. Deres bidrag gjør at løsningen vi nå ser på er mer robust teknisk sett enn det vi har sett på tidligere, sa Aker BP-sjef Karl Johnny den gang.

Nå er partene enige om «en produksjonsplattform i sør som skal driftes av Aker BP og en ubemannet prosessplattform i nord som skal driftes av Equinor. Dette vil gi mulighet for tilknytning av flere satellittplattformer og tilknytninger i området», skriver Equinor.

Planen er nå å vedta utbyggingen og sende inn en utbyggingsplan til norske myndighetene innen utgangen av 2022. Dermed rekker man også fristen i den nye oljepakken som et flertall på Stortinget ble enige om på mandag.

I regjeringens forslag til skattepakke var fristen satt til 2021, og dermed ville ikke Noaka rukket å komme med. Det ville ført til en utsettelse av hele prosjektet i dagens usikre marked, har Equinor og Aker BP advart om.

Aker opplyser til E24 at produksjonsstarten er planlagt til slutten av 2026. I 2028 venter man å nå produksjonstoppen (platå) på så mye som 240.000 fat per dag.