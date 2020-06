Equinor-partneren Chesapeake søker konkursbeskyttelse

Den amerikanske skifergassgiganten Chesapeake – en av Equinors eldste partnere i USA – har søndag kveld søkt konkursbeskyttelse.

Chesapeake Energy bekrefter selv i en pressemelding at søknaden om konkursbeskyttelse «Chapter 11» er sendt til en domstol i Texas.

Selskapet opplyser at man tar dette steget for å legge til rette for en storstilt refinansiering av selskapets gjeld.

E24 har tidligere omtalt at DNB sammen med andre banker har lånt ut store summer til den amerikanske gasskjempen.

Senest i desember var DNB med på å refinansiere gjelden til Chesapeake, men i 2020 har en ny oljekrise rammet selskapet hardt.

E24 hentet forrige uke ut tall fra Bloomberg som viste at DNB har lånt Chesapeake minst 185 millioner dollar eller 1,7 milliarder kroner.

Dette lånet er en del av Chesapeakes kredittfasilitet på totalt 3 milliarder dollar eller 28,5 milliarder kroner.

DNB har i tillegg lånt ut et ukjent beløp gjennom et terminlån på totalt 1,5 milliarder dollar eller 14,2 milliarder kroner.

Banken ønsket av hensynet til taushetsplikten, ikke å kommentere kundeforholdet til skifergiganten da E24 omtalte den forrige uke.

Fått støtte fra långivere

Chesapeake Energy varsler søndag kveld at det har inngått en «støtteavtale» med en større gruppering långivere for å sikre en restrukturering som fjerner rundt 7 milliarder dollar i gjeld.

Selskapet opplyser at det har fått støtte av 100 prosent av långiverne i en kredittfasilitet til forslaget. I terminlånet har rundt 87 prosent av obligasjonseierne gitt sin støtte. I tillegg har rundt 27 prosent av eierne i et usikret lån gitt sin støtte til forslaget.

Som en del av forslaget har selskapet sikret finansiering på 925 millioner dollar fra «visse långivere» under kredittfasiliteten. Disse pengene vil bli tilgjengelig etter godkjenning fra retten, og skal sikre den videre driften under restruktureringsprosessen, opplyser Chesapeake.

Enkelte långivere i den samme kredittfasiliteten har også kommet til enighet med selskapet om hovedbetingelsene i en ny finansieringspakke på 2,5 milliarder dollar. Denne består av en ny kredittfasilitet på 1,75 milliarder dollar, og 750 millioner dollar i terminlån.

Det var søndag kveld ikke kjent hvilke långivere som har gitt sin støtte til restruktureringen av gjeld eller som står bak den nye finansieringen.

Fakta om Chesapeake Energy Corporation Olje- og gassprodusent basert i Oklahoma City i delstaten Oklahoma i USA

Produserer i de fem delstatene Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Louisiana og Wyoming

Revolusjonerte oljebransjen i USA ved å utvinne olje- og gass fra skifer ved hjelp av den kontroversielle teknikken «fracking»

Vokste til å bli USAs nest største produsent av naturgass under toppsjef Aubrey McClendon

Inngikk en allianse med Equinor i 2007 for å produsere gass fra Marcellus-formasjonene i nordøst i USA

I mars 2016 ble McClendon tiltalt for å ha jukset med priser på landområder, noe McClendon benektet

Dagen etter tiltalen døde McClendon i en bilulykke Vis mer vg-expand-down