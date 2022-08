Tysk energitopp om energikrisen: Ventet ikke Russlands krig

Wintershall Dea-sjef Mario Mehren hadde ikke sett for seg at Russland ville gå til krig i Europa og begrense gassleveransene. – Hvis du kaller det å være naiv, så har jeg vært naiv, sier han.

Konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Dea.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

ONS, STAVANGER (E24): Tyske Wintershall Dea har betydelig virksomhet i Norge, og skal etter planen øke produksjonen betraktelig til 200.000 fat per dag innen utgangen av dette året.

Selskapet står midt oppe i konflikten mellom Europa og Russland, og er eid av det tyske kjemiselskapet BASF og den russiske milliardæren Mikhail Fridmans LetterOne.

Konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Dea vet ikke hvor lenge energikrisen i Europa vil vare, men han håper at prisene stabiliserer seg og at russisk eksport etter hvert kommer tilbake til et rimelig nivå.

– Jeg håper markedet blir mindre nervøst, sier Mehren til E24.

Han håper at den tyske regjeringens tiltak kan bidra, og at importterminalen for flytende naturgass (LNG) som skal på plass i Wilhelmshaven kan bidra til at landet kan få inn mer gass.

– Dette handler også om hvor mye vi kan redusere etterspørselen, sier Mehren.

– Kan bli langvarig

I beste fall kan situasjonen normalisere seg noe slik at gassprisene gå betydelig ned, kanskje til 2021-nivå, ifølge Mehren.

– Hvis det verste slår til, kan dette bli en langvarig utfordring, sier han.

Mange oljeselskaper, som Equinor og BP, har valgt å gå ut av Russland. Men Wintershall Dea har så langt valgt å beholde eiendelene i russiske felt og andelen på 15,5 prosent i det russisk-tyske gassrøret Nord Stream 1.

Denne uken skrur Russland og Gazprom ned eksporten i Nord Stream 1 fra 20 prosent av kapasiteten til null på grunn av vedlikehold. Det er usikkert om røret vil komme i gang igjen etter planen.

Gassprisene har steget mye i det siste, og var i forrige uke oppe i 320 euro per megawattime, som tilsvarer en oljepris på over 500 dollar fatet.

Les på E24+ Kan ikke konkurrere på dagens gasspriser: – Rett og slett umulig

Tror etterspørselen rammes

Wintershall Dea-sjefen mener at de skyhøye prisene vil kunne føre til massiv etterspørselsnedgang i europeisk industri.

– Det må vi ikke ha noen illusjoner om. De som kan gå bort fra gass vil gjøre det, og i det minste prøve å sikre fleksibilitet. Det kan bli så ille som at man tar i bruk drivstoff som diesel eller bensin for å unngå disse prisene, sier Mehren.

Norske Yara har kuttet 65 prosent av sin kapasitet innen ammoniakkproduksjon i Europa, og mener gassprisen gjør det umulig å konkurrere.

Det er ingen rask måte å snu seg rundt på når de enorme gassleveransene fra Russland blir kuttet til lite og ingenting, påpeker Mehren.

– Hvis du ser på de volumene Russland leverer til Europa, så er det ingen andre gasskilder som kan dekke opp for det, sier han.

– Norge gjør en fantastisk jobb, jeg ville aldri trodd at Norge kunne øke produksjonen med så mye som 10 prosent. Norge er nå den viktigste gassleverandøren til Tyskland, det er utrolig, legger han til.

Her forteller Wintershall Dea-sjef Mario Mehren om den krevende energisituasjonen i Europa på et pressemøte under årets ONS-konferanse i Stavanger.

Få valgmuligheter

Wintershall-sjefen peker på at tysk produksjon av gass (fra for eksempel skifer) bare kan gi et begrenset bidrag til å løse flokene i energimarkedet.

Mange land i Europa satser nå tungt på LNG, men det er ikke nødvendigvis lett å få tak i nok LNG selv om man bygger ut mottaksterminaler.

– Det er ikke for mange ledige LNG-prosjekter, sier Mehren.

– Dette handler også om etterspørselssikkerheten, og om vi er villige til å inngå 20-årige avtaler, som for eksempel LNG-tilbydere ønsker. Dette kommer til å bli en langvarig innsats, sier han.

Europa har de siste tiårene gått bort fra langvarige gassavtaler med priser knyttet til oljeprisen, og heller kjøpt gass på spotmarkedet. I lange perioder har dette gitt lave priser, men det siste året har gass vært svindyrt.

Les også Energikrisen rammer tysk energikjempe: Taper nær én milliard kroner per dag

– Tilliten er ødelagt

– Vi ser utfordringer for Yara som stenger ned, og Uniper som sliter. Hvor skadelig er dette for Russland og industrien i Europa?

– Tilliten mellom Russland og Europa er ødelagt. Uniper har vært partner med Gazprom og Russland i et tiår, og de sliter tydeligvis. Den tyske regjeringen støtter Uniper på grunn av russiske selskapers oppførsel. Jeg mener Russland ødelegger for seg selv, sier Mehren.

– Dette er skadelig for gass som energiform på sikt, og det er selvsagt ikke bra for europeisk industri, legger han til.

Mehren påpeker at den relativt billige gassen har vært en konkurransefordel for europeisk og tysk industri i flere tiår, men at det nå snur til det motsatte.

– Vi kan se at investeringer flyttes til Asia eller USA. Dette er definitivt ikke gode nyheter for europeisk industri, sier han.

– Ja, jeg har vært naiv

Noen mener at tyskerne har vært naive ved å lene seg så tungt på russisk energi. Mehren vil ikke snakke for alle tyskere, men sier at han personlig ikke hadde sett for seg en invasjon som den Russland har gjort i Ukraina.

– Har jeg vært naiv? Ja, jeg har vært naiv på den måten at jeg aldri hadde som utgangspunkt for forretningsbeslutninger at Putin ville starte en brutal aggresjonskrig mot et europeisk land. Det var aldri min antagelse. Hvis du kaller det å være naiv, så har jeg vært naiv, sier Mehren.

Han sier at Wintershall Dea har gjennomført oppgaven sin, som var å levere den billigste energien selskapet kunne til Tyskland. Og den energien skaffet selskapet blant annet i Russland.

– Dette må du ta opp med politikerne, men vi har tatt noen avgjørelser i Tyskland, vi har bestemt å fase ut kjernekraft og kull, og ikke utforske potensialet til skiferressurser. Du må se på hva som er tilgjengelig, sier Mehren.

Han tror det hadde blitt vanskelig å skulle ta til orde for at tysk industri skulle velge dyrere alternativer enn russisk gass for noen år siden.

– Hvis jeg i 2014 eller 2015 hadde sagt at det kan komme en krig om åtte år, så vi må slutte å investere i det russisk-europeiske energipartnerskapet, så ville jeg trolig ikke hatt jobb lenger, sier han.

– Hva ville vært alternativet?

Mehren forteller at Wintershall Dea har forsøkt å satse mer på energi i blant annet Qatar og Iran, men at det av ulike grunner ikke ble noe av.

Men noe måtte man ha gjort hvis man skulle ha klart å redusere Europas avhengighet av russisk energi, påpeker han.

– For å være veldig klar, det er en menneskelig tragedie i Ukraina. Det er forferdelig aggresjon av Russland. Men for beslutninger i energimarkedet, hva ville vært alternativet? Hvilket industriselskap i Europa ville sagt at de ville kjøpe energi mye dyrere enn de kunne fordi de så en trussel? spør Mehren.

Han svarer selv:

– Ingen ville gjort det, for det er konkurranse rundt oss. Russland har bygget sin industri på billig kull, og USA har hatt sin skiferrevolusjon. Selv om jeg forstår diskusjonen fra et menneskelig perspektiv, så hjelper det ikke. Vi bør fokusere på hva vi kan gjøre nå, sier han.

– Kan ikke løpe fra

– Dere har eierskap i Nord Stream 1 og russiske felt. Vil dere bare beholde dem?

– Nord Stream er kritisk infrastruktur for Europa. Hva ville skje om vi prøvde å gå ut? Hva betyr det? Du kan ikke løpe fra et joint venture. Du må selge det, og hvem ville kjøpe det nå? spør Mehren.

– Hvis vi gikk ut, ville det bare gi en unnskyldning til den russiske siden til å leke med leveransene. Det samme med våre oppstrømseiendeler. Vi kunne ikke selge dem juridisk sett, for da må vi ha den russiske presidentens tillatelse. Dette å gi bort eiendeler for milliarder ville bare være en gave til den russiske stat, sier Wintershall-sjefen.