Ekstremværet «Gyda» sender strømprisen nedover: – Det er ikke noe tvil

Storm, uvær og høyere temperaturer gir nordmenn billigere strøm torsdag. – Vi venter rekordhøy vindkraftproduksjon i Norden i morgen, sier kraftanalytiker.

Onsdag treffer ekstremværet «Gyda» Norge, og vakthavende meteorolog Martin Granderød sa til VG at «vi kan forvente at det blir ekstremt mye vær».

Det påvirker strømprisen, slår senioranalytiker Odd Gunnar Jacobsen i Volue Insight fast.

– Det er ikke noe tvil om det, sier han til E24.

Sammen med ekstremværet kommer det også høyere temperaturer, som vil senke strømforbruket, forklarer Jacobsen.

– Dermed også prisen de neste to dagene spesielt, forklarer han.

Han understreker at det gjelder Sør-Norge spesielt. I Nord og for systemprisen bidrar vinden til å senke prisen i tillegg, legger han til. Systemprisen er en slags beregning av det strømprisen ville vært om kraften kunne flyte fritt.

Prisfall torsdag

Den ferske oversikten fra strømbørsen Nord Pool viser at strømprisen i Sør-Norge blir på 1,26 kroner per kilowattimen torsdag. Dermed faller prisen ytterligere fra nivåene onsdag.

Prisene inkluderer ikke nettleie, avgifter eller påslag fra strømselskapene.

Selv om prisene faller er de fremdeles betydelig høyere enn de siste årene.

I Midt- og Nord-Norge vil strømprisen ligge på 18 øre per kilowattimen torsdag.

Kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv, trekker frem vindkraftproduksjon, det våte været og de milde temperaturene som faktorer som påvirker strømprisen den neste uken.

– Vi venter rekordhøy vindkraftproduksjon i Norden i morgen, sier han.

Den forventes å ligge på 19 gigawatt per time i gjennomsnitt i Norden, opp fra den forrige rekorden på 16 gigawatt per time i løpet av et døgn, ifølge Djupskås.

Større effekt om været kom Sør for Trondheim

Omtrent halvparten av ekstremværet treffer Nord for Trondheim, ifølge Jacobsen, hvor det allerede er kraftoverskudd.

– Effekten hadde blitt ganske mye større på prisen om alt hadde kommet sør for Trondheimsfjorden, sier han.

Likevel ser han at markedet har priset inn uværet, på den måten unngår man de «verste toppene» i strømprisen fremover.

– Det er klart det er vanskelig fortsatt. Det er et lite vær som kommer ned, og mye av det kommer som snø, sier han.

Om kaldt vær med lite vind kommer tilbake vil man med andre ord fremdeles få dager med høy pris, forklarer han.

Samtidig anslår han at prisen i Sør-Norge de neste månedene vil ligge et sted mellom en og to kroner.

Vil fylle opp vannmagasinene litt

De rekordhøye strømprisene denne høsten har flere årsaker, en av dem er den lave fyllingsgraden i vannmagasinene som brukes til strømproduksjon.

Nedbøren fra ekstremværet vil fylle opp magasinene noe, særlig i Midt- og Sør-Norge, som da vil lette litt på den pressede situasjonen som har vært sør for Trondheim i det siste, forklarer Jacobsen.

Senioranalytiker Jacobsen anslår at underskuddet i Norge vil gå fra minus 14 terawattimer til minus 10 terawattimer etter nedbøren fra ekstremværet.

– Da reduserer risikoen betraktelig for at man kommer ut i april uten å ha vann i magasinene, sier han.

I deler av Trøndelag og Møre og Romsdal er det ventet 80–120 millimeter nedbør i løpet av 24 timer, og lokalt kan det komme 150 millimeter, ifølge meteorolog Granderød.

«Tvungen produksjon» senker prisen

Regnværet som er ventet fra i dag og frem til fredag er fem prosent av den totale nedbørseneregien som kommer i løpet av ett år i Norge, ifølge analytiker Djupskås. Det er særlig på Vestlandet og i Midt-Norge at det er høy vannføring.

– Det er nesten opp på nivå med under snøsmeltingen i mai og juni, forklarer han.

Det vil føre med seg at steder hvor man ikke har mulighet til å lagre vannet, fører det med seg en del «tvungen produksjon».

– Det vil også senke prisene, forklarer han.

Ekstremværet når toppen natt til fredag, men likevel vil den neste uken også være våt, mild og med mye vind.

– Frem til neste helg er det solid våtere, mildere og mer vindfullt enn normalt, så vi tror det vil presse prisene ned, sier han.

