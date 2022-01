Oljeutslipp på Balder-feltet: Vår Energi vil granske hendelsen

Søndag fosset oljen ut i havet rundt Balder-feltet i Nordsjøen. Utslippet var på rundt åtte kubikkmeter. Petroleumstilsynet jobber med saken og operatør Vår Energi skal granske hendelsen.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi ser alvorlig på hendelsen og kommer til å granske den for å finne årsaken til lekkasjen. Vi har også varslet myndighetene om utslippet og samarbeider godt med Petroleumstilsynet i saken, sier kommunikasjonsdirektør i Vår Energi, Andreas Wulff, til Aftenbladet/E24.

Oppsto i en brønnramme

Ifølge Wulff ble lekkasjen, som ble oppdaget søndag formiddag, stengt etter kort tid.

– Vi mobiliserte beredskapsorganisasjonen umiddelbart og satte i gang alle våre beredskapsprosedyrer. Dermed fikk vi raskt kontroll over situasjonen og sikret at det ikke vil oppstå en ny lekkasje fra det samme stedet. Samtidig har vi drevet kontinuerlig overvåking for å bekrefte at det ikke lenger er synlig olje på overflaten.

Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet, sier følgende:

– Vi fikk melding om utslippet søndag formiddag og den er karakterisert hos oss som en uønsket hendelse. Rapporten til oss tilsier at lekkasjen oppsto i en brønnramme, som er en innretning på havbunnen.

Åtte kubikkmeter

Utslippet skal ha blitt oppdaget ved at mannskapet på Balder-skipet så oljefilmen på sjøen.

– Utslippet er estimert til å være på rundt åtte kubikkmeter, sier Midttun.

Etter det Aftenbladet/E24 kjenner til, deltok fire-fem beredskapsfartøy og et SAR-helikopter i regi av NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap) i operasjonen søndag.

– Operatøren Vår Energi satte i gang sine beredskapsplaner umiddelbart. I tillegg var Kystverket involvert med sin oljevernberedskap, sier Midttun.

– Hva skjer videre i saken nå?

– Vi jobber videre med den og planlegger et møte med Vår Energi i slutten av uken. De har allerede varslet at de vil granske hendelsen for å finne fram til årsaken.

Storsatsing

Vår Energi satser tungt på Balder-feltet, og har som målsetting å forlenge produksjonen til 2045. Ifølge selskapet har de fire pågående prosjekter i Balder-området hvor Balder Future-prosjektet er den største satsingen med en investering på 26,4 milliarder kroner.

Ifølge Vår Energi er det forventet at Balder Future-prosjektet skal skape nærmere 30.000 sysselsatte årsverk for prosjekt- og driftsperioden 2018-45, med en topp på 4500 i perioden 2020-22.

Vår Energi vurderer også å bore nye letebrønner i området.