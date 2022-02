Rosenberg verft har doblet inntektene på to år

Et tilfredstillende resultat for Rosenberg gjør at direktør Jan T. Narvestad tjener bedre. Han har nemlig en bonusordning i tillegg til fastlønnen. I fjor fikk han 3,2 millioner kroner i fastlønn og en bonusutbetaling på 1,4 millioner kroner i tillegg til pensjonsutgiftene.