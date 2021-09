Inngår strømavtale med britene: – Styrker samarbeidet

Regjeringen skrev torsdag under en avtale med Storbritannia om utveksling av kraft, to uker før North Sea Link-kabelen skal i full drift og for første gang utveksle strøm mellom landene.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Olje- og energidepartementet og Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det kommer frem i en melding fra Olje- og energidepartementet torsdag.

Kraftutvekslingsavtalen med Storbritannia ble undertegnet av statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Olje- og energidepartementet og Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood.

– Denne avtalen legger til rette for forutsigbare rammer for krafthandel og styrker samarbeidet mellom våre to land, sier Lunde.

Avtalen slår fast hvilke prinsipper som skal gjelde for handelen med strøm mellom britene og Norge, etter at Storbritannia gikk ut av EU.

Norge kobler seg på det britiske strømmarkedet 1. oktober, og behovet er stort. Britiske strømpriser har vært skyhøye den siste tiden, etter at gassprisene har mangedoblet seg og strømimporten fra Frankrike har vært begrenset.

Samarbeid om havvind-infrastruktur

Signeringen er en oppfølging av frihandelsavtalen med Storbritannia som ble undertegnet i sommer, ifølge departementet. Kraftavtalen forplikter ikke Norge til å gjennomføre prosjekter, og kan sies opp på ett års varsel.

De to landene er også enige om å samarbeide om å utvikle infrastruktur for havvind i Nordsjøen.

Storbritannia har bygget ut 10.500 megawatt havvind og planer om 40.000 megawatt innen 2030, mens Norge så langt bare har én havvindturbin på 2,3 megawatt. Norge har imidlertid utlyst to områder for havvindlisenser, og det er ventet at de første anleggene kan være på plass innen 2030. Det er stor interesse fra aktører som ønsker lisenser.

Kobler Norge på dyrt marked

Norge kobler seg på det britiske strømmarkedet på et tidspunkt hvor prisene er uvanlig høye. Onsdag kostet strømmen 424 pund per megawattime, eller over fem kroner kilowattimen, som er mer enn fire ganger den norske strømprisen samme dag.

– Når North Sea Link kommer i drift fra 1. oktober med 700 megawatt tilgjengelig vil det som hovedregel flyte 700 megawatt fra prisområdet NO2 i Sørvest-Norge til Storbritannia. Det vil dra opp prisene i hele Sør-Norge enda mer, sa analytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo til E24 tidligere denne uken.

Den første strømmen gjennom kabelen North Sea Link ble sendt fra Norge til Storbritannia i juni. Kabelen skal utveksle rundt 700 megawatt i starten, men har en total kapasitet på 1.400 megawatt når den er i full drift. Dette er større kapasitet enn Norges største vannkraftverk.

Kabelen kan sende inntil 12,3 terawattimer (TWh) kraft frem og tilbake mellom landene per år.

Les også Sendte strøm til britene for første gang: – En stor norsk ingeniørbragd