Prestisjeprosjekt i grenselandet mot jordskjelvområder

Sør for Troll-feltet i Nordsjøen skal det lagres CO₂ i et område som ligger opp mot en stor forkastning til Troll-feltet.

Sør for Troll-feltet skal det lagres CO₂ i framtiden. Her Troll A-plattformen.

Equinor, Total og Langskip ligger CO₂-lagringsområdet i grenselandet mot aktive jordskjelvområder, ifølge Oljedirektoratet.

– Sikker lagring er helt vesentlig og anlegg vil derfor dimensjoneres for å kunne håndtere rystelser. I Norge har vi gode systemer og kompetanse for overvåking av jordskjelvaktivitet, og dette er kunnskap Oljedirektoratet også deler med andre land som er mer utsatt for jordskjelv enn det vi er, sier Skauby.