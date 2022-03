Gressbrann inne på området til Mongstad raffineri

Brannen ble slukket i 15.35-tiden og etterslukking pågår, ifølge 110-sentralen Vest.

Equinors Mongstad-raffineri er det eneste oljeraffineriet i Norge.

Det oppsto en gressbrann inne på området til Mongstad raffineri mandag ettermiddag, ifølge en Twitter-melding fra 110-sentralen Vest.

Brannvesenet bistår på stedet og det er cirka tre mål som sto i fyr, ifølge meldingen.

Rundt klokken 15.35 melder 110-sentralen at brannen er slukket og at etterslukking pågår.

Det ble satt i gang evakuering og tilstøtende veier stenges med omkjøring under aksjonen, ifølge en Twitter-melding fra Vest politidistrikt klokken 15.11.

Produksjonen går som normalt

– Vi fikk melding om brannen klokken kvart på tre. Ikke-driftskritisk personell er evakuert. Det er ikke meldt om noen personskader, og produksjonen på anlegget går som normalt. Brannvesen er tilkalt og er på stedet, og beredskapspersonell fra Mongstad deltar i slukkingen, sier Equinor-talsmann Gisle Ledel Johannesen til E24.

– Er det noen fare for nedstenging?

– Det kan jeg ikke spekulere i nå. Det jeg kan si er at produksjonen går som normalt, sier Johannesen.

Under intervjuet med E24 får Johannesen en melding om at brannen skal være under kontroll.

– Jeg har akkurat nå fått melding om at brannen skal være slått ned. I så fall vil etterslukking pågå utover ettermiddagen, sier han.

Ikke fare for spredning til lagrene

Ifølge fungerende vaktkommandør Shahrooz Lahooti i 110-Vest skal flammene som i nærheten av alle lagrene være stoppet. Meldingen om brannen kom inn klokken 14.49 tirsdag, opplyser han.

– Det er ikke fare for spredning til lagrene på Mongstad, sier Lahooti til VG.

Det er Equinor som eier raffineriet, som ligger i Nordhordland. Mongstad er det eneste oljeraffineriet i Norge. Her produseres det blant annet bensin, diesel og flydrivstoff.