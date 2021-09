Oljeprisen passerer 78 dollar fatet for første gang siden oktober 2018

Oljeprisen presses oppover til sitt høyeste nivå på tre år.

Fredag kveld koster ett fat nordsjøolje over 78 dollar. Det er den høyeste prisen olje har hatt siden oktober 2018, for tre år siden.

Oppgangen i oljeprisen følger også andre energikilder som har styrket seg kraftig i år.

E24 har tidligere skrevet om at kullprisen har tredoblet seg i år, mens gassprisene er skyhøye.

Den siste måneden har oljeprisen styrket seg kraftig. Fra et bunnpunkt på 65 dollar i midten av august har oljeprisen steget med hele 20 prosent.

Oppgangen kommer mens oljelagrene i USA faller mer enn ventet, og antallet aktive oljerigger i USA fortsetter oppover for tredje uke på rad, ifølge riggtellingen til Baker Hughes. Riggaktiviteten har tatt seg opp i takt med innhentingen etter orkanen Ida, som rammet produksjonen i Mexicogolfen for snart fire uker siden.

Iran-sanksjoner drev oljeprisen opp forrige gang

Forrige gang prisen var så høy som i dag var da Trump innførte sanksjoner mot Iran i 2018.

Frykten for et betydelig bortfall av iransk olje og en skvis for olje drev oljeprisen høyere og høyere gjennom høsten, og kulminerte i begynnelsen av oktober da oljeprisen dukket opp over 85 dollar fatet.

Prisen kom kun ned igjen da Opec og en rekke samarbeidsland besluttet å øke produksjonen. Samtidig endte USA opp med å la Iran eksportere olje til visse land da oljeprisen ble så skyhøy.