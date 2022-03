Russisk gass til Tyskland stanses: – Det eneste riktige

LUBMIN (E24): Gassrørledningen Nord Stream 2 skulle sikre energiforsyning til Europa med russisk gass. Nå strupes den omstridte rørledningen, og Tyskland tar en helomvending. – Må gjøre alt vi kan for å hindre Putin, sier lokale Armin Harrow.

Nord Stream 2-gassledningen er omstridt fordi den kan gjøre Europa mer avhengig av russisk gass, samtidig som den stripper Ukraina for viktige transportinntekter. Vis mer

Grå røyk stiger opp fra piper ved havneområdet i Lubmin, et lite kyststed tre timer nord for Berlin.

Her ender den omstridte gassrørledningen Nord Stream 2 opp, som skal frakte gass fra Russland gjennom Østersjøen og inn til Tyskland.

Men krigen i Ukraina har skapt sjokkbølger i tysk politikk. Forbundskansler Olaf Scholz har tatt en u-sving i landets energipolitikk. Han har stanset den nye gassrørledningen og lansert nye energiplaner som skal gjøre Tyskland mindre avhengig av Russland.

– Saken er helt klar: Vi må stoppe krigen til Putin gjennom ulike pressmidler. Det inkluderer dessverre Nord Stream 2, sier Armin Harrow.

Arbeidsplasser versus pressmidler

I flere år har Harrow jobbet med infrastruktur og sikkerhet ved industriområdet hvor den russiske rørledningen har dukket opp. E24 møter han til en enkel frokost på Hotel Seebrücke, en halvtimes spasertur unna området.

Armin Harrow jobber med logistikk, infrastruktur og sikkerhet ved industriområder i Tyskland. Vis mer

Harrow mener det er synd at rørledningen stanses ettersom den bringer arbeidsplasser og inntekter til området. Bortsett fra turisme, er Lubmin et lite sentrum for transport og industri til den tyske energisektoren.

Samtidig mener Harrow at det er viktig at Tyskland bidrar med pressmidler for å begrense Putins makt i Europa.

– Akkurat nå må vi gjøre alt vi kan for å hindre Putin i å fortsette krigen i Ukraina, sier han.

Het potet

Bak havneområdet i Lubmin skiller furutrær båtene fra et svært industriområde.

Morgenlyset speiler seg i store gassbeholdere. I 2011 begynte arbeidet med rørledningen som skulle sikre Tyskland energisikkerhet fra Russland.

Tysklands forrige leder Angela Merkel har hele tiden fasthold at kabelen er et økonomisk prosjekt som vil sikre Europa billigere og pålitelige gassleveranser.

De store volumene av gass som kabelen kunne ha fraktet, har vært etterlengtet i et trangt europeisk gassmarkedet.

Lyset til venstre er der gassrørledningen kommer inn til Tyskland, forklarer en innbygger. Vis mer

Men rørledningen har bekymret flere land, blant annet Polen og Ukraina.

Frykten gikk på at den ville gjøre EU mer avhengig av russisk gass, og at Ukraina, som i dag mottar store beløp for transport av gass, ville miste inntekter.

Fra før har Tyskland truet med å stanse rørledningen som en del av en sanksjonspakke mot Russland. Også USA har uttrykt bekymring og innført sanksjoner mot selskapet NS2 AG, noe som har ført at det er på randen til konkurs.

Sensitivt tema

Inne på det lille hotellet med tilhørende restaurant har folk møtt opp for å nyte en morgenkaffe sammen i grupper. En gjeng damer har trimmet utenfor og kommer inn for å spise. Det blir fort klart at den russiske kabelen er et sensitivt tema blant lokalbefolkningen.

Én av de ansatte på hotellet påpeker at man fort blir satt i bås hvis man velger å uttale seg om saken.

Lubmin er et lite kyststed med rundt 2000 innbyggere. Vis mer

– Det er en god ting at den ledningen legges ned. Det legger press på Putin og Russland, sier Jens Adam, som sammen med kona Sabina Grabs spaserer en tur langs bryggen i Lubmin.

Ekteparet tror likevel det vil ta mange år før Tyskland blir uavhengige av Putins gass, men håper å se flere fornybare energikilder bygges ut i landet.

De fleste tyskere som E24 har møtt, mener at Scholz nå må gjøre alt man kan for å frigjøre Tyskland fra russerens gassmakt.

Nord Stream 2 En over tusen kilometer lang naturgassrørledning fra Russland til Tyskland, som går gjennom Østersjøen. Den omstridte rørledningen er ferdigbygget, men ikke satt i drift. Selskapet bak heter NS2 AG, er sveitsisk, og er finansiert av det russiske statseide selskapet Gazprom og flere europeiske andre energiselskaper. Prosjektet startet i 2011 for å utvide nordeuropeiske gasslinjen og doble den årlige gassleveranse-kapasiteten. Investeringen sier å ha kostet rundt 98 milliarder kroner. Kilder: Reuters og CNN Vis mer

Dag Mjaaland fra advokatfirmaet Wikborg Rein vant internasjonalt anbud på 2,5 milliarder kroner for å jobbe for Naftogaz, det største olje- og gasselskapet i Ukraina, samt operatøren av det ukrainske gasstransmisjonssystemet. Vis mer

– Eneste riktige

Situasjonen har vært dramatisk for selskapets investorer. Energiselskapet Wintershall avskrev denne uken sine investeringer og andre selskaper er usikre på hva de skal gjøre.

– Når NS2 AG har begjært seg konkurs, er vår vurdering at prosjektet i realiteten er dødt, sier Dag Mjaaland fra advokatfirmaet Wikborg Rein til E24.

Mjaaland har jobbet for Naftogaz, det største olje- og gasselskapet i Ukraina, samt operatøren av det ukrainske gasstransmisjonssystemet, siden 2014.

– Etter vår vurdering var den tyske beslutningen den eneste riktige beslutningen både politisk og rettslig, sier han.

Mjaaland mener det ikke vil være grunnlag for et erstatningskrav mot tyske myndigheter som er blitt antydet som en mulighet.

Industriområdet hvor Nord Stream 2 dukker opp er truet av lediggang: Et tidligere atomkraftverk holder også på å bli bygget ned. Vis mer

Håper tiltakene fungerer

Tilbake utenfor hotellet gjør Harrow og kona Sabina seg klare til å dra videre for dagen.

Harrow påpeker at den russiske gassledningen kunne ha gjort en forskjell for lokalsamfunnet, men at det er viktigere å stå sammen med resten av Europa.

– Vi får håpe at Putins makt blir svekket gjennom interne krefter, men også av forskjellige europeiske sanksjoner og tiltak, sier han.