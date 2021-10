Oljeprisen stiger brått etter Opec-meldinger

Prisen på nordsjøoljen gjør et hopp til over 80 dollar fatet, samtidig som Opec holder sitt månedlige møte mandag.

Opec+, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, har holdt olje tilbake fra markedet siden viruspandemien slo inn, men i juli ble produksjonen jekket opp med 400.000 fat i måneden. Vis mer

Organisasjonen av oljeeksporterende land og samarbeidspartnere (Opec+) startet sitt månedlige møte på mandag, med mål om å bli enige om veien videre for oljeproduksjonen.

Gruppen, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, har holdt olje tilbake fra markedet siden viruspandemien slo inn, men i juli ble produksjonen jekket opp med 400.000 fat i måneden.

Nå har fokuset vært på hvorvidt oljekartellet vil øke produksjonen sin enda mer.

En kilde i Opec+ sier Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) anbefaler at kartellet holder oljeproduksjonspolitikken uendret, melder Reuters mandag.

Bloomberg melder også at komiteen til Opec+ anbefaler å beholde produksjonshoppet på 400.000 fat per dag.

Oljeprisen er opp over én dollar fatet på meldingene. Prisen ligger på 80,62 dollar. For dagen er oppgangen på 3,17 prosent.

Reuters meldte i forrige uke at oljekartellet vurderer å legge til mer produksjon enn det som allerede er avtalt, med henvisning til ikke-navngitte kilder.

Opec har allerede fastsatt produksjonsnivået for oktober, så eventuelle produksjonsendringer kommer ikke til å slå inn før i november.

– Det vil være nesten sjokkerende hvis gruppen i dag bestemmer seg for å øke produksjonen med bare 400.000 fat per dag i november, skrev SEBs råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i en analyse i forkant av møtet.

Dette er Opec+ Saudi-Arabia

Russland

Algerie

Angola

Ekvatorial-Guinea

Gabon

Iran

Irak

Kuwait

Libya

Nigeria

Republikken Kongo

De forente arabiske emirater

Venezuela

Azerbaijan

Bahrain

Brunei

Kazakhstan

Malaysia

Mexico

Oman

Sør-Sudan

Sudan Til sammen står disse landene for over tre fjerdedeler av verdens oljeproduksjon. Vis mer

Lave oljelagre, høye gasspriser

Flere land beveger seg ut av viruskrisen, og oljeetterspørselen har økt. Samtidig er verdens oljelagre godt under nivået før pandemien, og under minimumsnivåene fra 2015 til 2019, ifølge Schieldrop.

– Argumentet om å holde tilbake produksjonen for å trekke ned oppblåste lagre og stabilisere oljemarkedet har derfor ingen gyldighet lenger, mener han.

I tillegg pågår det et drama i kull- og gassmarkedene, der prisene har steget kraftig, bemerker analytikeren.

– Over hele verden er kjøpere av kull og gass i en budkrig for desperat å sikre seg forsyninger for vinteren.

Kina har fra før bedt energiselskapene sikre leveransene sine «koste hva det koste vil,» ifølge Bloomberg. Schieldrop peker også på lave lagre i Europa og India, og mindre eksport fra Russland.

– Indias kullkraftverk har for øyeblikket bare lagre verdt tre dagers forbruk mot 13 dager i august. Europa jakter både kull og gass med sesongmessige lave lagre av begge. Russland vil ha redusert gasseksport i oktober for å gjenoppbygge sine egne lagre, skriver han.

Venter planlagt økning

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets er imidlertid er av en annen oppfatning:

– Vi forventer at gruppen vil gå videre med den planlagte økningen på 400.000 fat i november, ettersom det politiske presset på Opec+ ennå ikke er sterkt nok, skriver han i en analyse.

Han mener også at oljeprisen må holde seg over 80 dollar fatet før Opec tar grep.

Nordsjøoljen (Brent spot) bikket over 80 dollar på torsdag i forrige uke, og ett fat med brent-olje var dermed på sitt dyreste på tre år. Siden har prisen falt tilbake, og ble handlet for rundt 79,3 dollar fatet før den steg til 80,6 dollar per fat på nyhetsmeldingene.

Martinsen i DNB Markets bemerker også at Opec+-produksjonen ikke har økt i takt med mindre produksjonskutt – og at oljeproduksjonen faktisk var ned på månedsbasis i august.

– Generelt sliter flere Opec+-land med å øke produksjonen i tråd med produksjonskvoter, noe som fører til økt overholdelse av produksjonskutt, skriver han.

Også senioranalytiker Louise Dickson ved Rystad Energy forventer at Opec holder seg til planen med å øke produksjonen med 400.000 fat – og at oppjusteringen heller kan komme i desember.

– Foreløpig kan de fleste produsentmedlemmene være komfortable med en brent-pris på 80 dollar per fat, men det er en risiko for å få motbør eller press fra kjøpere som USA og Kina, som åpent krever lavere energipriser, skriver hun i en kommentar.

– Likevel er energiskvisen fortsatt i et uklart stadium, og ennå ikke en fullstendig krise, så Opec+ vil være forsiktig med å trå over streken og prøve å utnytte et markedssignal som ennå ikke er sendt, legger hun til.