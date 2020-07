Equinor selger halvparten av britisk tungoljefelt

Equinor selger 40,8 prosent av Bressay-feltet og gir fra seg operatørskapet til Enquest for 2,2 millioner pund. Feltet har blitt ansett som en krevende utbygging, og har stått på vent i flere år.

Publisert: Publisert: 31. juli 2020 08:32

Equinor overfører operatøransvar for Bressay-prosjektet til EnQuest, ifølge en melding.

Utbyggingen av tungoljefeltet har stått på vent siden 2016, og ligger bare 12 kilometer fra tungoljefeltet Kraken, som Enquest er operatør for. Funnet fra 1976 skal inneholde 100 til 300 millioner fat oljeekvivalenter.

Enquest skal betale 2,2 millioner pund og overtar halvparten av Equinors kostnader ved utbyggingen. Dermed vil det norske oljeselskapets finansielle byrde ved en eventuell utbygging bli mye lavere enn tidligere. Frem til nå har Equinor eid 81 prosent av feltet.

Enquest skal også betale 15 milioner dollar ved en eventuell myndighetsgodkjenning av en utbyggingsplan for feltet.

– Vi er henrykt over å ha inngått avtale om kjøp av en betydelig eierandel og operatørskapet i Bressay-feltet og å bli partner med Equinor, sier Enquest-sjef Amjad Bseisu i en melding.

– Med tilgang til opptil 115 millioner fat netto i antatte ressurser gir Bressay en mulighet for Enquest til å demonstrere sine evner i å bore til lave kostnader nær eksisterende felt og i tungoljeutbygginger, sier han.

– Ønsker Enquest velkommen

– Denne transaksjonen støtter opp under Equinors strategi om å kontinuerlig optimalisere porteføljen vår. Vi ønsker Enquest velkommen som ny operatør for Bressay og mener at kunnskapene og erfaringene begge parter kan dele fra våre eksisterende Mariner- og Kraken-utbygginger vil styrke prosjektet ytterligere, sier Arne Gürtner, som er direktør for Equinors offshore-virksomhet i Storbritannia og Irland.

Equinor har vært operatør for Bressay siden 2007, og oljefunnet fra 1976 ligger øst for Shetland. I 2016 utsatte Equinor utbyggingen.

Etter kjøpet vil EnQuest eie 40,8125 prosent av Bressay og være operatør, mens Equinor vil eie 40,8125 prosent og Chrysaor beholder 18,375 % eierandel.

