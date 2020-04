Støttepakken til oljenæringen får blandet mottagelse

Oljeselskapene får skrive av investeringene umiddelbart i oljeskatten (ikke i selskapsskatten) i 2020 og 2021. Dette gjelder også for prosjekter som blir vedtatt og søknaden (PUD/PAD) sendes til myndighetene innen utgangen av 2021.

Samtidig kuttes friinntekten fra at man får 5,2 prosent fradrag per år i fire år, til at man kun får 10 prosent det første året.