Regjeringens krisepakke: – Dette er ingen blankofullmakt til oljeselskapene

Oljearbeidere er godt fornøyde med at regjeringen vil stille opp for næringen, men påpeker at pengehjelpen må gå til å bevare arbeidsplasser.

Skattepakken til oljenæringen skal gå til økt aktivitet i oljebransjen. Her fra boreriggen «West Hercules» i 2019. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 30. april 2020 12:28

– Når politikerne stiller opp, har vi også klare forventninger til at oljenæringen stiller opp med sin del av dugnaden. Fristilt kapital skal gå til å gi arbeid og aktivitet, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi til Aftenbladet og legger til:

– Kontrakten som nå skal inngås mellom politikere og næringen, må være veldig tydelig på at pengene skal gå til sysselsetting og ivaretakelse av arbeidsplasser til folk.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe. Vis mer Hanne Marie Lenth Solb¿

– Øremerkede penger

Også forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe understreker at oljepakken må gå til å bevare arbeidsplasser og få opp aktiviteten.

– Fra vår side har det hele tiden vært en klar forutsetning at pengene øremerkes slik at det også kan spores at dette blir brukt på økte investeringer og ikke til å øke bunnlinja i selskapene, sier Rysst og legger til:

– Det må ikke bli snakk om å gi oljebransjen en blankofullmakt om inntekter, men selskapene har nå fått en glimrende mulighet til å skape og bevare arbeidsplasser, det er også det disse pengene er ment for, påpeker Rysst.

Rysst er glad for at næringen har fått god respons fra regjeringen på denne tiltakspakken som lanseres for bransjen.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Vis mer Carina Johansen

– Må kanskje forsterkes

Regjeringen har i pakken til oljebransjen tatt til ordne for en midlertidig skatteendring som kan utløse rundt 100 milliarder kroner i investeringer i 2020 og 2021. I praksis betyr skatteendringen at det gis mindre skatt nå når investeringer skjer, men mer skatt i framtiden.

Slik tiltakene ble skissert av regjeringen torsdag, hvor det ble lagt fra midlertidige endringer i skattesystemet, mener Alfheim at regjeringen i stor grad har lyttet til innspillene fra oljebransjen.

– Dette betyr veldig mye for oss. Nå blir det penger tilgjengelig som skal investeres i nye prosjekter, vedlikehold og modifikasjon. Oljebransjen vil kunne gå i gang med flere prosjekt enn de ellers ville ha gjort, men vi må gå nærmere gjennom om hvordan tiltakene treffer, og jeg ser ikke bort fra at pakken kanskje må forsterkes i forhandlingene mellom regjeringen og Stortinget, sier Alfheim.

Hele verdikjeden

Alfheim er også fornøyd med at det er tatt hensyn til kravet om at det skal gis arbeid i hele verdikjeden og langs hele den norske kysten. Han frykter ikke at pakken skal bli noen hvilepute for næringen.

– Dette gir oss litt luft, og jeg tror vi skal lande på en pakke som blir bra for industrien vår. Jeg syns dette er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger og er fornøyd med at regjeringen har lyttet til innspillene våre, sier Alfheim.

Han sier videre at Industri Energi skal sette seg ned med de andre partnerne i Konkraft for å gå grundig gjennom forslaget og vurdere mer konkret hvilke eventuelle justeringer som trengs i forslaget.