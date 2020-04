Okea varsler at de kan havne i brudd med lånevilkår

Oljeprisfall, viruskrise og en svak kronekurs preger Okeas rapport for første kvartal. Nå varsler selskapet at de kan havne i brudd med lånevilkår.

Publisert: Oppdatert: 28. april 2020 07:50 , Publisert: 28. april 2020 07:28

Oljeselskapet Okea har tirsdag morgen levert sin rapport for første kvartal, der de melder om en kraftig resultatnedgang. Kvartalet var preget av viruskrisen, et kraftig oljeprisfall og en svakere kronekurs, og selskapet har fra før satt inn flere sparetiltak.

Nå varsler Okea at de kan havne i brudd med enkelte lånevilkår midlertidig dersom oljeprisen fortsetter å holde seg lav, og at de har innledet diskusjoner med obligasjonseiere om mulige fritak. Selskapet skriver at de følger situasjonen tett, og at de har hentet inn DNB Markets som rådgiver.

Samtidig skriver selskapet at de har en «solid kontantbalanse», og at de ikke står overfor forfall på obligasjoner før i 2023.

I rapporten for første kvartal, kommer det frem at Okea hadde en netto rentebærende gjeld på 1,752 milliarder kroner. Selskapets brutto driftsresultat (ebitda) var samtidig på 312 millioner kroner.

Okea opplyser at de gjennom ulike tiltak har redusert utgiftene i 2020 i porteføljen med 270 millioner kroner og at «et potensial på ytterligere besparelser på 160 millioner kroner er under vurdering».

Selskapet har blant annet utsatt leting i lisens PL973 og utviklingen av Hasselmus-prosjektet.

Kraftig resultatnedgang

Etter skatt fikk selskapet et underskudd på 784,7 millioner kroner, kraftig ned fra underskuddet på 9,2 millioner i samme periode året før.

Driftsinntektene falt samtidig til 550,8 millioner kroner, fra 764,2 millioner kroner året før.

Samtidig noterer selskapet et urealisert tap på 518 millioner kroner knyttet til en kraftig svekkelse av kronen mot dollaren i løpet av kvartalet.

– Regnskapet for dette kvartalet gjenspeiler den største økonomiske uroen på hundre år. Okea har en god kontantposisjon, lav produksjonskostnad per fat på tvers av vår portefølje og en dedikert organisasjon som skal lede selskapet gjennom disse utfordrende tidene for Okea og industrien, sier Okea-sjef Erik Haugane i en uttalelse.

I løpet av kvartalet lå Okeas nettoproduksjon av olje på 19.099 millioner fat per dag, litt ned fra 19.498 millioner fat per dag året før.

Okea ble startet av blant andre administrerende direktør Erik Haugane og den tidligere energiminister Ola Borten Moe, som er plattformsjef på Draugen.