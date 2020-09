Petroleumstilsynet gransker Equinor og Johan Castberg-utbyggingen

Petroleumstilsynet vil finne ut hva som gikk galt med Johan Castberg-prosjektet hvor Equinor er operatør.

Petroleumstilsynet setter i gang gransking av årsakene til utfordringer med ferdigstilling av skrog og utstyr på Johan Castberg-feltet.

Bakgrunnen er den informasjonen som Ptil fikk presentert i lisensmøte med Equinor, Petoro og Vår Energi den 25. juni 2020.

Dette er saken Johan Castberg-skipet er under bygging i Singapore. Sommer 2019 avdekket Equinor høy feilrate på sveisearbeidet, noe som førte til utbedringsarbeid og ytterligere kontroll av sveiser. Våren 2020 ble det i tillegg avdekket en feil i dataprogrammet Sesam Softus som har ført til at Equinor har feilberegnet utmattingslevetid på deler av skroget. Dette fikk Petroleumstilsynet greie på i et møte den 25. juni med Johan Castberg-lisensen. Etter dette var det møte mellom Petroleumstilsynet og Equinor den 10. juli og 11. august i år hvor Equinor la fram problemene. I forrige uke ble Equinor-topp Geir Tungesvik, direktør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, kalt inn på «teppet» til Petroleumstilsynet. I to varslingsbrev til myndighetene i august beskrev Bellona om de omfattende problemene med Johan Castberg-prosjektet. Dette førte til at SV stilte spørsmål om saken til olje- og energiminister Tina Bru (H), uten at de fikk tilfredsstillende svar på spørsmålene. Vis mer vg-expand-down

Kjent i juni

«Den 25. juni 2020 ble Ptil kjent med at Equinor hadde identifisert større utfordringer knyttet til kvalitet på sveiser i skroget på Johan Castberg FPSO. I tillegg var Ptil kjent med at det var oppdaget feil i analyseprogrammet som brukes til utmattingsberegninger. Utbedringsarbeidet medfører at skroget til Johan Castberg blir forsinket i forhold til plan for utbygging og drift (PUD). Utbedringsarbeidet knyttet til sveise- og utmattingsanalysefeil medfører videre en usikkerhet knyttet til skrogets integritet i feltets levetid», skriver Petroleumstilsynet i sin redegjørelse for bakgrunnen til granskingen.

Så langt Aftenbladet forstår skal granskingen avgrenses til perioden fra kontraktstildeling for fabrikasjon av skroget fram til Ptil ble kjent med omfanget av utfordringene 25. juni 2020.

Equinor har kommet i hardt vær etter at det ble avdekket uvanlig mange sveisefeil på skroget til Johan Castberg. I tillegg er det også kommet fram at en feil i dataprogrammet Sesam Softus har ført til at Equinor har feilberegnet utmattingslevetid på deler av skroget.

De omfattende sveisefeilene som er kommet fram i forbindelse med Johan Castberg-prosjektet, begynte for alvor å bli kjent for offentligheten etter at Bellona i to brev i august gjorde oppmerksom på det som var under opprulling i Castberg-prosjektet. Brevene ble sendt til norske myndigheter og gikk til topp i olje- og energidepartementet ved minister Tina Bru.

Flere av problemstillingene som Bellona da tok opp, har nå vist seg å være av relevant karakter i saken - også når det gjelder at flere FPSO-er kan være rammet av samme problem med programfeilen i dataprogrammet som Johan Castberg.

– Hvorfor ble ikke feilene avdekket?

«Hensikten med granskningen er å identifisere årsakene til at Johan Castberg-

prosjektorganisasjon ikke har avdekket sveise- og analysefeilene på et tidligere tidspunkt. Prosjektets oppfølgingsstrategi, rapportering til rettighetshavere og myndigheter samt prosjektets verifikasjonsplaner vil inngå i granskningen. Granskningen skal også bidra til læring for framtidige feltutbygginger», skriver Petroleumstilsynet.

