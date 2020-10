Lars Christian Bacher går av som finansdirektør i Equinor

Bacher slutter i stillingen 1.november etter 30 år i selskapet.

GÅR: Lars Christian Bacher har vært i konsernledelsen i Equinor i åtte år. Nå er det slutt.

Publisert: 23. oktober 2020 07:01

Det opplyser selskapet i en melding fredag morgen.

Bacher vil være ansatt i selskapet til 31.mai neste år, men slutter i direktørstillingen allerede om en uke.

Han har jobbet i selskapet i 30 år, og har vært i konsernledelsen i mer enn åtte av dem. Bacher har hatt stillingen som finansdirektør de to siste årene.

– Etter nesten 30 år med spennende utfordringer i Equinor, er dette et riktig tidspunkt for å se fremover mot nye oppgaver utenfor selskapet. Jeg er takknemlig for de interessante oppdragene selskapet har gitt meg gjennom disse årene, sier Lars Christian Bacher i en pressemelding.

Plattformsjef og utenlandstopp

Den avtroppende direktøren har tidligere blant annet vært leder for den internasjonale virksomheten i Equinor.

Han har også vært plattformsjef på Norne- og Stafjord-feltene på norsk sokker.

Bacher ledet arbeidet med fusjonen av offshoreanleggene til Norsk Hydro og Equinor, og var landdirektør for selskapets virksomhet i Canada frem til september 2012.

Når Bacher slutter, tar Svein Skeie over som fungerene finansdirektør. Skeie har jobbet i Equinor siden 1996. Siden den gang har han hatt flere lederstillinger innenfor finans, forretningsutvikling og økonomisk analyse.

Bjørn Asle Teige er konserntillitsvalgt i Equinor.

Fikk ikke toppjobb

Bjørn Asle Teige er konserntillitsvalgt for fagforbundet Safe i Equinor.

– Jeg er litt overrasket. Samtidig har det vært en intern konkurranse om å gå helt til topps i selskapet, men det er bare plass til én der. De som ikke ble valgt, er nok litt skuffet, sier Teige.

Tidligere i høst ble det kjent at Anders Opedal overtar som konsernsjef 2. november, når Eldar Sætre gir seg. Lars Christian Bacher var i finaleheatet og blant de sterkeste kandidatene til å overta toppjobben.

Teige gir Bacher gode skussmål på vei ut av selskapet.

– Han har hatt finansjobben mens det har vært problemer, med lave priser og vanskelige forhold. Sånn sett har han gjort en god jobb med å holde bedriften oppe. Jeg har et godt inntrykk av jobben han har gjort, sier Teige.

Ifølge Teige har de tillitsvalgte hatt ganske tett kontakt med Bacher, både som finansdirektør og i hans tidligere jobber

– Vi hadde spesielt mye å gjøre med ham tidligere. Vi har alltid hatt et ryddig og godt forhold, sier han.

