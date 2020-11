Vekterstreiken rammer Sola: – Vi følger situasjonen fra time til time

Helikoptertrafikken fra Sola er mer enn halvert på grunn av streik. Aker BP er blant oljeselskapene som blir rammet.

Mandag var tallet på avganger fra heliporten på Sola vesentlig redusert. Dette helikopteret skal sette kursen mot Ringhorne og Balder FPU. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 30. november 2020 13:36

– Vi følger situasjonen fra time til time. Det er dramatiske konsekvenser av en konflikt vi ikke er en del av, sier Ole-Johan Faret, pressekontakt i Aker BP.

I helgen trappet Norsk Arbeidsmandsforbund opp vekterstreiken med et åttende uttak, der blant annet 12 vektere ved Avarn Security sin avdeling i Stavanger ble tatt ut. Dermed rammer den også heliporten på Sola. Oljebransjen er avhengig av helikoptertransport til og fra anleggene til havs.

Ole-Johan Faret, pressekontakt hos Aker BP, forteller at selskapet må stanse flere aktiviteter denne uken dersom vekterstreiken ikke avsluttes. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

250 uten jobb

Mandag er tallet på Aker BP-flyginger fra heliporten på Sola mer enn halvert. Det vil det også være resten av uka, dersom streiken fortsetter. Normalt ville Aker BP ha hatt 33 flyginger fra Sola, men nå kan de måtte nøye seg med 15. Fra Sola sender Aker BP personell til feltene Valhall, Ula, Ivar Aasen og Alvheim.

– Vi stanset noen aktiviteter da opptrappingen ble varslet, og vi vil stoppe flere denne uka dersom streiken vedvarer. Vi sender folk i land eller stopper planlagt utreise for folk som skulle ha jobbet på prosjektene. Rundt 250 ansatte fra ulike leverandørselskap vil ikke ha jobb denne uka på grunn av streiken, sier Faret.

I tillegg til dem som ikke får gjort jobben sin, er Faret også bekymret for belastningen for dem som ikke får reise hjem som planlagt. Dette gjelder særlig Skarv-feltet der helikoptertrafikken er helt stanset på grunn av streik i Brønnøysund.

– Der må folk bare bli værende. På de fire feltene som har trafikk fra Sola, prioriterer vi knallhardt slik at de som har vært ute lengst, får komme seg hjem.

Aktivitetene som blir satt på vent, gjelder modifikasjon og vedlikehold.

– Når en utsetter prosjekter som skal gi produksjonsøkning, fører det til betydelig høyere kostnader. Men det er de menneskelige kostnadene vi er mest opptatt av å håndtere.

Per i dag er produksjonen ved feltene til Aker BP opprettholdt.

– Men det er sårbart. Vi prioriterer dem som har sikkerhetskritisk arbeid, for sikkerhet og forsvarlig drift er fundamentet.

Varsler nytt uttak

Norsk Arbeidsmandsforbund har over 2.000 vektere i streik. Det har nylig vært uformell dialog mellom dem og motparten NHO Service og Handel, men dette har ikke ført til resultater, meldte forbundet på sine nettsider på fredag. Forbundet beklager sterkt konsekvensene streiken får for tredjepart.

De har varslet et nytt uttak på 95 medlemmer som gjelder fra midnatt 1. desember. Uttaket er en forsterkning av tidligere uttak og gjelder Securitas, deriblant ett medlem i Stavanger, og medlemmer ved heliporten i Hammerfest.

Fordeler kapasiteten

– Florø er stengt, Bergen er redusert og med det åttende streikeuttaket får dette også konsekvenser for Stavanger. Her har vi redusert kapasiteten med cirka 60 prosent. Normalt har vi cirka 25 flyginger fra Stavanger på hverdager, sier Petter Sem-Henriksen, i heliktoperselskapet Bristow.

Han forteller at Bristow og CHC Helikopter Service har fordelt kapasiteten på Sola mellom seg. CHC Helikopter Service opplyser at de mandag gjennomfører to av fem planlagte flyginger. Selskapene fordeler flygingene på kundene sine.

– Alle kundene våre lider, sier Sem-Henriksen.

For Bristow sin del er det ikke snakk om permitteringer som følge av streiken.

– Vi jobber mer enn vi gjør til vanlig for å kompensere, sier Sem-Henriksen og understreker at sikkerheten blir ivaretatt.

Flere tusen rammet

Morten Eek, pressekontakt i Equinor viser mandag morgen til uttalelsene han ga til Aftenbladet/E24 på fredag. Her gikk det fram at det nye streikeuttaket vil føre til at om lag 5000 ansatte hos Equinor og leverandører ikke kommer seg til eller fra jobb. I tillegg vil 1000 medarbeidere tilknyttet andre selskaper bli rammet, opplyste Norsk Olje og Gass.

«Mange av våre felt vil bli stengt hvis dette fortsetter», sa Anniken Hauglie, leder av Norsk olje og gass, i et intervju som ble publisert hos E24 søndag kveld.