I natt fikk du penger for å bruke strøm: – Andre gang i historien

I juli var norske strømpriser for første gang negative. Natt til mandag fikk strømkunder i Sør-Norge nok en gang noen timer med negativ pris. På det meste fikk du to øre for hver kilowattime du bruker, i alle fall utenom nettleie og avgifter.

Illustrasjonsbilde. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Publisert: Oppdatert: 2. november 2020 07:27 , Publisert: 1. november 2020 15:47

For selv om selve strømmen har negativ pris, måtte du fortsatt betale nettleie og avgifter på toppen. Derfor ble ikke strømmen helt gratis likevel.

Sist gang strømprisen var negativ var i juli, og da varte det kun i én time. Denne gangen var perioden lenger. Minusprisene varte i fire timer, fra klokken 01 til klokken 05 i natt.

I disse fire timene var prisene på henholdsvis minus 0,44 øre kilowattimen, minus 1 øre kilowattimen, minus 1,9 øre kilowattimen og minus 1,5 øre kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Det er kun prisområdene rundt Oslo og Kristiansand som fikk disse prisene. I prisområdene Nordvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var prisene fortsatt svakt positive, ifølge kraftbørsen.

– Dette er andre gangen i historien at vi ser negative priser i Sør-Norge, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight til E24.

– Årsakene er blant annet at det har vært enorme nedbørsmengder, og så kommer høsten også med vind. I tillegg kommer det inn mer kjernekraft fra Sverige etter revisjonsstansene i sommer. Forbruket er også ganske lavt fordi temperaturen ligger ganske mange grader over normalen, sier han.

Venter høyere priser over tid

Lilleholt regner med noe høyere priser utover høsten og vinteren, på rundt 20 til 25 øre kilowattimen. I alle fall hvis vannkraftprodusentene får en normal sesong, der de får mer kontroll over magasinene enn de har hatt den siste tiden og kan velge om de vil spare på vannet til våren når prisene er høyere.

Den siste tiden har strømprisene ligget på rundt 10 til 15 øre kilowattimen, etter et svært unormalt år. Noe av årsaken har vært at det er mye vann i magasinene.

– Hadde du trodd ved inngangen til 2020 at det var mulig med negative priser i Norge?

– Egentlig burde det ikke være mulig i Sør-Norge som har så stor mulighet til å regulere produksjonen. Det har vært litt overraskende, men det var ikke helt utenkelig. Vi så scenarioer der dette kunne skje, sier Lilleholt.

Negativ også i nabolandene

– Dette året har vært ekstraordinært. Men slike perioder med lave priser er nok noe man må forvente oftere, fordi det bygges ut mer vindkraft i Norden. Det gir mer volatile priser. Men at det skal ligge på et så lavt nivå som nå i en periode på seks måneder, det er ganske ekstraordinært, sier Lilleholt.

Også i Sverige, Danmark og Finland var prisene negative mellom 01 og 05 i natt, ifølge Nord Pool.

– Danmark er vant til dette, de har negative priser ganske hyppig. Det er blant annet fordi Tyskland har bygget ut et stort overskudd på vindkraft og har begrenset nett, sier analytikeren.

– Det er Sør-Norge som opplever dette mest sjeldent, sier han.

Les også Historisk lav strømpris: I natt fikk nordmenn betalt for strøm