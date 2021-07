Overskridelse på 27 milliarder: Nå er oljefeltet Martin Linge i gang

Noen få timer før juni var over, begynte produksjonen på oljeplattformen Martin Linge. Prosjektet er fem år forsinket og med enorme overskridelser.

Martin Linge-plattformen har startet opp fem år etter plan. Vis mer byoutline Jan Arne Wold / Woldcam

Klokken 21.56 onsdag kveld startet Equinor opp produksjonen på Martin Linge-feltet, får Aftenbladet bekreftet av flere kilder. Dermed ble oppstarten 30. juni – ikke 13. juni som selskapet i mars varslet Pertroleumstilsynet om.

Egentlig skulle oljefeltet i Nordsjøen vært i gang i 2016, men prosjektet har støtt på store problemer underveis. Equinor tok over ansvaret for feltet fra Total i slutten av 2017.

Totalt vil utbyggingen koste 58,1 milliarder kroner etter Equinors siste anslag – en betydelig økning fra de 31 milliardene Martin Linge-utbyggingen opprinnelig skulle koste.

På en pressekonferansen i forbindelse med at Næringsdepartementet tar over forvaltningen av Equinor-eierskapet fra Olje- og energidepartementet, bekrefter konsernsjef Anders Opedal at Martin Linge er i gang.

– Dette har vært et krevende prosjekt. Vi har tatt oss den tiden prosjektet trenger for å komme i drift på sikker måte. At det nå skjer, er veldig gledelig, sier Opedal til Aftenbladet/E24.

Til Petroleumstilsynet skrev selskapet i mars at overskridelsen skyldes «de betydelige forsinkelsene, nødvendige ombygginger på grunn av feil i prosjekteringen og kvalitetsfeil på arbeid utført på verftet i Asia, kostnader for å erstatte diskvalifiserte brønner, samt økte kostnader på grunn av svak norsk krone i forhold til kontrakter i utenlandsk valuta». Dette betyr også at lønnsomheten i prosjektet er redusert, skriver Equinor.

– Dette feltet skulle aldri vært bygget ut. Sannsynligvis blir dette et tapsprosjekt fordi vi jo må satse på at verden skal vinne over klimakrisen, sa Lars Haltbrekken (SV) i Stortingets energi- og miljøkomité til E24 sist høst.

Da kom det også fram at oljefeltet må ha 67 dollar per fat for å tjene penger, med en totalkost som da var 60,8 milliarder kroner, altså noen milliarder mer enn selskapet har oppgitt nå.

I oktober i fjor var oljeprisen 43 dollar, nå har den passert 75 dollar.

