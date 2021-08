Full fres i Jåttåvågen i juli 1991. Noen uker seinere sank Sleipner-plattformen, til venstre i bildet. Vis mer

Havariet som rystet Olje-Norge

For 30 år siden skjedde det utenkelige: Betongunderstellet til Sleipner-plattformen sank til bunn i Gandsfjorden i Stavanger under uttesting. Få timer etterpå var planen for nye Sleipner lagt.

Denne sensommermorgenen fredag 23. august 1991 var Statoil-ansatte Helge Hatlestad som vanlig tidlig oppe for å komme seg av gårde tidlig til jobb på hovedkontoret på Forus.

Hjemme i Granneslia var det ingenting som tydet på at fredagen skulle bli en merkedag, verken for han eller for selskapet.

Etter en rask frokost satte Hatlestad seg inn i sin Toyota Camry og kjørte de snaue ti minuttene ut til arbeidsplassen. Vel inne på kontoret, ringte fasttelefonen.

– Nei, det kan ikke være sant? hørte han seg selv si, før han skrudde på radioen og fikk det hele bekreftet:

Sleipner-understellet hadde sunket til bunns i Gandsfjorden!

Verdier til nesten to milliarder kroner var gått tapt. Avtale om leveranse av gass til Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania og Østerrike, planlagt fra 1993, sto i fare for å gå i vasken.