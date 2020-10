Oljestreiken er over

Ti dagers streik er over. Partene unngikk dermed nedstengning av gigantfeltet Johan Sverdrup.

Publisert: Oppdatert: 9. oktober 2020 19:19 , Publisert: 9. oktober 2020 18:51

Forhandlingene hos Riksmekleren, som har pågått siden klokken 10 fredag, er over.

– Vi er glade for at vi nådde fram med våre viktigste krav for medlemmene i olje og gass hos Riksmekleren i dag. Sokkelstreiken avsluttes dermed umiddelbart, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne i en melding.

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass kommenterer:

– Streiken er over. Den ti dager lange konflikten er over, og arbeidet på de seks installasjonene kan gjenopptas så fort som mulig.

Hvor lang tid det vil ta før arbeidet gjenopptas vet jeg ikke, det er opp til oljeselskapene, men streiken er avblåst,

Forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Vis mer byoutline Lederne

Ti dagers streik

Seks felt har vært ute av produksjon på grunn av streiken som startet 30. september.

Hovedproblemet i forhandlingene har vært situasjonen til en håndfull ansatte som tidligere jobbet ute på sokkelen, men som nå skal utføre de samme jobbene fra kontrollrom på land.

Arbeidsgiversiden har ikke villet gå med på at sokkelavtalen skal omfatte slike ansatte.

Etter ni timer kom partene til enighet hos Riksmekleren. Lederne skriver i en melding at de er godt fornøyd med resultatet ut i fra hva som var mulig å oppnå.

Etter nyheten - som innebærer at det ikke blir en opptrapping til å inkludere nedstenging av gigantfeltet Johan Sverdrup - faller oljeprisen noe.

