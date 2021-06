Tilsyn gir pålegg til Equinor etter Castberg-gransking: – Har identifisert alvorlige brudd på regelverket

Tidligere har også en intern granskingsgruppe i Equinor undersøkt hva som har skjedd under sveisingen og inspeksjonen på Johan Castberg-feltet.

Konklusjonen er at selskapet reagerte for sent og derfor må gjøre et omfattende arbeid for å kvalitetssikre skroget før det sendes til Norge.

– Equinor burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere, men skroget ligger fortsatt i dokk, og dermed kan vi kan reparere feil før det blir sjøsatt, sa Equinors prosjektdirektør Geir Tungesvik i april.

Tungesvik forsikret da om at skipet skal være trygt.

– Når Johan Castberg settes i produksjon skal alle være trygge på at skipet er sikkert, sa han.

Equinor har også understreket at Johan Castberg fortsatt er et svært lønnsomt prosjekt, som vil tjene penger så lenge oljeprisen holder seg på over 35 dollar per fat.