Tillitsvalgt reagerer på «arrogant» Equinor-direktør

Ansatte i Equinor må bli flinkere til å etterleve selskapets krav til hvordan ting skal gjøres, mener konserndirektør Kjetil Hove. Arrogant, mener sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi, og ber konsernledelsen heller se på egne beslutninger.

Per Steinar Stamnes er sokkelleder i Industri Energi i Equinor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Equinor har fått krass kritikk for sikkerhetsarbeidet sitt den siste tiden. Like før påske ga Petroleumstilsynet selskapet pålegg om å ordne opp i overtidsbruken, som gjør tilsynet bekymret for sikker drift ved plattformene til Equinor.

Og like etter påske var en rekke Equinor-topper, med konsernsjef Anders Opedal og norsk sokkel-ansvarlig Kjetil Hove i spissen, på møte med Petroleumstilsynet på grunn av manglende etterlevelse av regelverket.

Uttalelser fra konserndirektør Hove etter møte vekker reaksjoner blant ansatte i Equinor:

Konsernledelsen må ta ansvar for egne beslutninger, ikke peke på de ansatte.

Ingen tillit til granskning av overtidsbruk fordi fagforeningene ikke får være med.

Nye, omfattende endringer av driften på norsk sokkel kan være på gang i Equinor.

Etter møtet med Petroleumstilsynet sa Hove til Aftenbladet at Equinor må bli flinkere.

– Vi har veldig mange gode arbeidsprosesser, men ikke alltid like flinke til å etterleve dem. Der må vi bli flinkere. (…) Nå må vi dyrke at alle jobber ut fra det som er forventet av dem.

Hove sa videre at en gruppe som skal gå gjennom bruken av overtid – og at fagforeningene er med.

Uttalelsene til konserndirektøren får sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi i Equinor til å reagere.

– Jeg er overrasket over det Hove sier. Jeg skjønner behovet for å vise seg fram utad for å sikre omdømmet, men verken Industri Energi eller noen av de andre fagforeningene har hørt noe om dette arbeidet med å se på bruken av overtid.

– Ingen tillit til granskning

Stamnes viser til at han har spurt ledelsen om hva denne gruppen er og hvordan arbeidet skal skje.

– Svaret er at de skal gjennomføre en internrevisjon av overtidsbruken. Bedriften bestemmer selv mandatet, hvem som skal være med på arbeidet og hvordan det skal skje. VI i fagforeningene blir kanskje intervjuet i denne prosessen, men vi får ikke være med på selve arbeidet. Dette er ikke en uavhengig granskning og ikke noe vi har tillit til, sier han.

At Hove uttaler at Equinor har gode arbeidsprosesser, men ikke alltid er så gode til å følge disse, er også noe Stamnes reagerer på.

– Konserndirektøren er arrogant når han peker på de ansatte og forklarer dette med at vi ikke er gode nok. Han vil ikke se på seg selv og ta ansvar for de beslutningene ledelsen i selskapet har tatt. Det er disse som legger forutsetningene for arbeidet de ute på sokkelen kan gjøre. Når de både nedbemannet og endret driftsmodell, og dermed innførte to store endringer på en gang, blir risikoen stor, sier Stamnes.

Til dette sier Morten Eek, som er talsperson i Equinor:

- Hove viser til at vi, og da vi som selskap, må løfte oss og bli flinkere til å etterleve arbeidsprosesser. Her har vi alle et ansvar, sier Eek.

– Kan komme nye, store endringer

Før helga sa konserntillitsvalgt i Safe, Bjørn Asle Teige, til Aftenbladet at de nå krever flere ansatte på sokkelen i Equinor. Han pekte på at tillitsvalgte ga beskjed om at ledelsens vedtak om å kutte 600 ansatte var uforsvarlig – og at det nå viser seg at fagforeningene fikk rett.

Stamnes i Industri Energi peker på det samme.

– Vi ga beskjed om at risikoen ved nedbemanningen var veldig stor. Vi har sagt ifra i mange år, men vi blir ikke hørt. Nå ser vi at Petroleumstilsynet finner nettopp det vi advarte mot. I 68 tilsyn de siste to årene ble det funnet mangler knyttet til bemanning i to av tre. Likevel velger altså Hove å peke på de ansatte og at de ikke følger arbeidsprosessene. Her er det snakk om at selskapet ikke følger regelverket, sier Stamnes.

Nå er Equinor i gang med å endre måten selskapet driver på på norsk sokkel igjen. En ny modell skal nå drøftes med fagforeningene, så noen avgjørelse er ennå ikke tatt.

Men Stamnes frykter hva som kommer.

– Når driftsmodell endres, endres også mange av arbeidsmåtene våre. Vi tar oss ikke tid til å evaluere den forrige endringen, og forbedre den, før vi skal innføre en ny.

– Konsernsjef Opedal har sagt at det ikke er snakk om store endringer på norsk sokkel nå?

– Realiteten er stikk motsatt. Slik det ligger an nå, kan det bli store endringer.

