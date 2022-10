Strømprisen i Sør-Norge stiger til over én krone igjen

Strømprisen stiger inn i den nye uken. For første gang siden tirsdag bikker strømprisen over én krone per kilowattime igjen.

Mandag vil gjennomsnittsprisen på strøm ligge på 1,36 kroner per kilowattime i de tre prisområdene i Sør-Norge.

Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt-Norge blir den gjennomsnittlige prisen 11,75 øre kilowattimen, mens snittprisen i den nordligste prisregionen vil ligge på 12,16 øre mandag.

Strømprisen falt kraftig tidligere denne uken. Torsdag fikk de tre sørligste prisområdene sin billigste strøm så langt i 2022, takket være mye regn og vind.

Siden onsdag 5. oktober har den gjennomsnittlige kraftprisen ligget under én krone per kilowattime i Sør-Norge.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

Strømstøtten til husholdningene tar deler av regningen når strømprisen er høy. Når spotprisen ligger over 70 øre per kWh i snitt en måned, vil staten dekke 90 prosent av prisen som er over dette nivået.