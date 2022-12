Nytt bunnivå for strømprisene i Sør-Norge i desember

Strømprisene faller i samtlige prisområder i morgen.

Saken oppdateres.

I Sør-Norge faller prisene, men holder seg fortsatt på et høyt nivå. I disse tre prisområdene blir prisen 1,93 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet fredag, viser foreløpige tall fra Nordpool. Til sammenligning var strømprisen på 2,02 kroner kilowattimen i dag.

Inkludert avgifter og nettleie kommer lørdagens strømpriser opp i 2,98 kroner kilowattimen i Sør-Norge. Ifølge omtrentlige beregninger gjort av E24 torsdag ligger det an til å bli utbetalt en strømstøtte på rundt 2,88 kroner kilowattimen i de sørlige prisområdene.

I VGs strømspesial kan du se hva prisen blir time for time hos deg.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

Les på E24+ Far og datter investerer i bolig sammen: – Alltid penger å tjene på eiendom

Prisen halveres i Midt-Norge

Strømprisen i Midt-Norge faller til 0,83 kroner kilowattimen i snitt fredag. Det er over halvert fra prisen på 1,66 kroner kilowattimen torsdag.

I Nord-Norge faller også prisen noe. Døgnprisen er på 0,79 kroner kilowattimen, sammenlignet med dagens pris på 1,08 kroner kilowattimen.

På det dyreste, fra klokken 13–14, koster strømmen 2,31 kroner i Sør-Norge. I Midt-Norge blir den dyreste timen mellom klokken 07 og 08. Da koster strømmen 0,92 kroner kilowattimen. Den dyreste timen i Nord-Norge blir også mellom klokken 07 og 08, til samme pris som i Midt-Norge.

Avgifter, nettleie og strømstøtte

Inkludert avgifter og nettleie kommer lørdagens strømpriser opp i 1,6 kroner kilowattimen i Midt-Norge

I Nordland, Troms og Finnmark er det momsfritak på strøm, og fritak for elavgift i Finnmark og deler av Troms. Her blir dermed den faktiske strømprisen enten rundt 1,24 eller rundt 1,09 kroner per kilowattime.

Det må samtidig tas høyde for strømstøtten. Den beregnes ut i fra snittprisen for måneden, og dekker 90 prosent av prisen over 70 øre i desember.

Lavere temperaturer

– Det går riktig vei, sa kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena til E24 torsdag.

Seland peker på at det har vært en betydelig omlegging av værprognosene de siste dagene.

– Nå ser det ut til at det blir mildere og våtere fra slutten av desember. Og dermed har markedet mistet noe av troen på at det blir høyere priser fremover. For noen dager siden var utsiktene at januar ville bli forholdsvis kald og tørr. Dette gjelder både værutsiktene for Norden og for deler av Europa, Tyskland spesielt. Nå er det varslet mildt og vindfullt vær fremover, sier han.

Han peker på at det er spådd noe mildere vær fremover enn det som tidligere var ventet. I tillegg faller normalt strømforbruket i julen.

– Det går mot jul, og det er typisk en underliggende nedgang i strømkonsumet de siste dagene inn mot jul, sier han.