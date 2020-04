Store svingninger i oljeprisen etter meldinger om kuttavtale

Saudi-Arabia og Russland er torsdag tilbake på forhandlingsbordet for å redde et oljemarked i krise. Nå skal de være enige om en avtale om å kutte i produksjonen igjen, men det meldes om sprikende størrelse.

Oljeprisen er ned i underkant av 50 prosent siden årsskiftet på grunn av en «dobbelsmell» med barbering av etterspørselen og en priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland. Vis mer STRINGER / X80002

Publisert: Oppdatert: 9. april 2020 17:27 , Publisert: 9. april 2020 16:37

Saken oppdateres fortløpende.

Oljekartellet Opec og andre oljeproduserende land, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, har for øyeblikket et videomøte for å diskutere en ny kuttavtale i kjølvannet av viruskrisen.

Oljeprisen har svingt markant i løpet av dagen på grunn av usikkerhet rundt hvorvidt oljelandene vil klare å komme til en enighet.

Nå skal de imidlertid ha blitt enige om en avtale under møtet som startet klokken 16.00 norsk tid, melder Reuters-reportere på Twitter og viser til ikke-navngitte kilder.

Meldingene torsdag ettermiddag er ikke bekreftet og diskusjonene, blant annet om størrelse, fordeling og lengde, pågår fortsatt.

Sprikende meldinger om kuttstørrelse

Det skal ifølge rapportene diskuteres kutt på opptil 20 millioner fat per dag, skriver Reuters, mens det tidligere har blitt spekulert i kutt på mellom 10 og 15 millioner fat per dag.

Oljeprisen steg kraftig i etterkant og var på det meste opp over åtte prosent til 36,5 dollar fatet for dagen.

Siden har den falt tilbake og er rundt klokken 17 ned 0,5 prosent for dagen til 33,5 dollar per fat. Det skjer etter at Bloomberg litt senere melder om at det diskuteres et kutt på 10 millioner fat per dag, ifølge delegater.

Opec ønsker også at G20-landene kutter fem millioner fat per dag, ifølge Bloomberg.

– Uten avtale blir konsekvensene brutale

Rystad Energy har på forhånd spådd at en kuttavtale ikke nødvendigvis vil være nok til å balansere oljemarkedet.

Ifølge konsulentselskapet vil etterspørselen falle med massive 28 millioner fat per dag i april og 21 millioner fat per dag i mai.

Bortfall av etterspørsel etter coronakrisen og en priskrig mellom Opec og Russland, som tidligere har hatt en kuttavtale, har ført til et dramatisk fall i oljeprisen fra 66 dollar fatet ved nyttår til 21 dollar fatet på det laveste i mars.

– Uten avtale blir konsekvensene brutale, og vi venter at oljeprisen vil nå nye bunner for året hvis det skjer, påpekte oljeanalytiker Helge Martinsen i DNB Markets før møtet.

Det blant annet fordi oljelagrene nå fylles opp i rekordfart.

En viktig usikkerhet rundt en eventuell kuttavtale er om Saudi-Arabia og Russland vil kreve at USA forplikter seg formelt. Dette har landet sagt er uaktuelt.

Norge observerer

Norge deltar med ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot i Olje- og energidepartementet som observatør på Opec-møtet torsdag.

E24 har også fått bekreftet at olje- og energiminister Tina Bru skal delta på et ekstraordinært energimøte med G20-landene fredag.

Oljeimportørene blant G20-landene kan komme til å annonsere kjøp av olje for å støtte oljeetterspørselen i forbindelse med fredagens møte, sa Fatih Birol, lederen i Det internasjonale energibyrået til al-Arabiya TV torsdag, ifølge Reuters.

Oljekjempen Saudi Aramco skulle etter planen ha offentliggjort prissettingen for mai allerede torsdag. Dette skal nå være utsatt til lørdag på grunn av møtene.