Opec-ministre i krisemøte om priskollapsen

Publisert: Oppdatert: 21. april 2020 19:29 , Publisert: 21. april 2020 17:02

Oljegrupperingen Opec+ vurderer å møtes 10. mai for å diskutere større produksjonskutt, sier ikke-navngitte kilder som skal ha kjennskap til saken til Dow Jones Newswires.

Samtidig har flere ministre fra Opec-land og samarbeidslandene i Opec+ holdt en videokonferanse for å diskutere det kraftige fallet i oljeprisene.

Det opplyser Opec i en Twitter-melding tirsdag kveld.

– Ministerne har holdt en uformell telekonferanse for å diskutere ideer i den dramatiske situasjonen som har oppstått i oljemarkedet, skriver organisasjonen.

Det er ikke kjent om viktige produsenter som Russland og Saudi-Arabia var med på møtet.

12. april ble Opec+ enige om et historisk kutt i oljeproduksjonen på 9,7 millioner fat per dag i mai og juni, tilsvarende rundt ti prosent av den globale oljeproduksjonen.

Mandag kveld kollapset mai-kontraktene på den amerikanske lettoljeprisen (WTI) til en stengekurs på minus 37,63 dollar fatet, etter oljetradere rømte kontraktene som følge av blant annet fulle oljelagre og lav etterspørsel på grunn av coronakrisen.

Prisfallet rammer også nordsjøoljen (Brent spot), som i skrivende stund handles rett over 20 dollar, en nedgang på i overkant av 20 prosent for dagen.

– Det som skjedde med WTI-prisen i går skremmer nok investorene en god del. Fysisk Brent-olje var ned bare én dollar fatet i går, mens handelen med WTI-olje for langsiktig leveranse falt kraftig. Men det som skjedde med WTI er et symptom på det som er en fare for hele oljemarkedet, nemlig at globale oljelagre kan bli fylt opp. Stanger vi i taket på globale lagre, så kan også Brent rammes hardt, sier senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets til E24.

