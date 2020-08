Dømt til 10.000 i bot for å ferdes i vindanlegg: – Var forberedt på at det kunne skje

Lagmannsretten opprettholder Eskil Sandviks bot på 10.000 kroner for å bryte ferdselsforbudet på vindanlegget på Frøya. Nå har politet innført ferdselsforbud også på Haramsøya.

Eskil Sandvik er aksjonsleder i Nei til vindkraft på Frøya. Denne uken dømte Frostating lagmannsrett ham og to andre til bøter på 10.000 kroner hver for å ha brutt ferdselsforbudet ved vindanlegget på Frøya. Vis mer Trygve Ulriksen Skogseth, Adresseavisen

Publisert: Publisert: 29. august 2020 18:27

I april ble aksjonsleder Eskil Sandvik i Nei til vindkraft på Frøya dømt til 10.000 kroner i bot eller 19 dagers fengsel av Fosen Tingrett.

Sammen med to andre er han funnet skyldig i å bryte ferdselsforbudet på det omstridte vindanlegget på Frøya.

Denne uken tapte de ankesaken i Frostating lagmannsrett i Trondheim, og bøtene blir stående.

– Det er ikke noe særlig, dette, sier Sandvik til E24.

– Men vi var forberedt på at det kunne skje, sier han.

Saken ble først omtalt av Adresseavisen.

Les også Stormen på øya: Kampen mot møllene

Nye ferdselsforbud på vindanlegg

Da E24 snakket med Sandvik lørdag hadde han ikke fått snakket med advokaten sin ennå, og kunne ikke si om han kommer til å anke saken videre.

Mandag denne uken ble det innført ferdselsforbud også ved vindkraftverket på Haramsøya i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Samme dag ble demonstrant Hans Petter Thue anmeldt for sivil ulydighet.

Organisasjonen Motvind Norge har oppfordret sine medlemmer til å hindre arbeidet på Haramsøya, selv om det er ulovlig. Det kan i så fall føre til flere bøteleggelser også der.

Les også Politiet innfører oppholdsforbud på deler av Haramsøya

På forhånd hadde Sandvik håpet å vinne frem i lagmannsretten.

– Jeg håper at lagmannsretten erklærer oppholdsforbudet på Frøya ulovlig og så klart at vi blir frifunnet. Jeg har troen på at dette kan gå vår vei, sa Sandvik til E24 før saken i lagmannsretten startet onsdag.

Les også LO og vindbransjen med felles advarsel: Frykter kraftunderskudd fra 2030

Mener arbeiderne opplevde trakassering

Ferdselsforbudet på vindkraftverket på Frøya ble innført fra august i fjor, fordi det var vanskelig for anleggsarbeiderne å gjøre jobben sin.

«Det har vært tyveri fra anleggsområdet, gjort skadeverk på anleggsmaskiner, og anleggsarbeidere har vært utsatt for trakassering og sjikanering», skrev Fosen tingrett i dommen i april.

Det har vært lignende utfordringer på Haramsøya, og derfor stengte politiet også dette anleggsområdet for ferdsel fra mandag denne uken.

Sandvik hevder at han ikke var klar over at det var ferdselsforbud i vindanlegget på Frøya. Tingretten mente imidlertid at dette burde være kjent, siden det hadde vært omtalt både på politiets nettsider, kommunens nettsider, i lokale aviser og av VG.

Les også – Det har til tider vært en hard tone

– Har mistet råderetten

I forrige uke var den første av Frøya-kraftverkets 14 turbiner på plass.

Nylig ble den første turbinen av 14 stykker installert på Frøya. Vis mer Trønderenergi

Sandvik mener det er verdt å få bøter og å måtte gå gjennom krevende rettssaker hvis det er det som skal til for å stoppe utbyggingen.

– Vi føler oss urettferdig behandlet av styresmaktene, sier Sandvik.

– Vi kjenner at vi har mistet råderetten over vårt eget nærmiljø, at det ikke nytter å gå den politiske veien, og det gjør oss frustrerte, sier han.

Vindkraften på Frøya skal levere 0,2 terawattimer strøm per år, som tilsvarer mer enn hele Frøyas kraftforbruk. Det bygges 11 kilometer vei til prosjektet, og kommunen får inn 3,9 millioner i eiendomsskatt i året, ifølge Trønderenergi.

Les også Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft: – Umulig uten vindkraft

– To forskjellige verdener

Det er Trønderenergi som er utbygger av kraftverket på Frøya, med det kommunalt eide tyske kraftselskapet Stadtwerke München som medeier. Trønderenergi eies av KLP, Nordmøre Energiverk og 18 kommuner, inkludert Frøya kommune.

– Det er to forskjellige verdener før og etter oppholdsforbudet. Det har hatt stor påvirkning på arbeidsmiljøet og fremdriften i prosjektet. Nå får man gjort det man skal, sier Stig Tore Laugen til E24.

Direktør for kommunikasjons og samfunnsansvar Stig Tore Laugen i Trønderenergi. Vis mer Trønderenergi

Han er direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi.

– Utfordringen før ferdselsforbudet var at man ble avbrutt i arbeidet, blant annet ved at folk gikk inn i områder med ladede dynamittsalver, noen kom inn på området delvis maskert, og enkelte ropte skjellsord. Etter at forbudet kom plass har arbeidshverdagen endret seg mye, sier Laugen.

Les også Bru varsler innstramminger i vindkraften

Mener NVE-ramme bidro til konflikt

– Hva tenker dere om motstanden mot vindkraft, sånn den har utviklet seg?

– Vi begynte med utbyggingen på Frøya samtidig som NVE kom med den nasjonale rammen for vindkraft. Det var nok noe som gjorde at motstanderne fikk vann på mølla, sier Laugen.

Det var i fjor at NVE la frem rammen, der de reduserte antallet områder som ble vurdert som velegnet for vind fra 43 til 13 områder. Det skulle dempe konfliktnivået, men rammen ble i stedet møtt med massiv fordømmelse fra kommuner og miljøaktører og lagt i skuffen.

– Intensjonen var å konkretisere hvor det er aktuelt med vindkraft, men det ble nok oppfattet av mange som at det skulle bygges vindparker over hele disse områdene. Dette bidro nok til å øke konfliktnivået rundt vindkraften, sier Laugen.

Det er imidlertid ikke alle vindprosjekter som er så kontroversielle som Frøya og Haramsøya, påpeker han. Trønderenergi står bak flere utbygginger som knapt har ført til protester.

– Vi bygger for tiden også ut vindkraft på Stokkfjellet i Selbu og Sørmarkfjellet i Flatanger, som er langt større anlegg enn på Frøya, men der har det vært mye mindre motstand. Særlig på Stokkfjellet, der det ikke har vært noen lokal motstand overhodet, sier Laugen.

Les også Bygger vindkraft i Nord-Odal med norske pensjonspenger: – Dette har jeg ventet på i flere år

Tekstmelding om sivil ulydighet

Organisasjonen Motvind Norge har oppfordret medlemmer til å stille opp på sivil ulydighet og bryte ferdselsforbudet ved vindanlegget på Haramsøya.

Lokalt politi i Ålesund advarer imidlertid mot at sivil ulydighet i tillegg til bøter også kan få konsekvenser for fremtidige jobbvalg, reiser og utdannelse, ifølge NRK.

De som følger oppfordringen kan ende med en bot, slik som Eskil Sandvik. Det får i så fall bli opp til dem, mener aksjonslederen på Frøya.

– Hvis det er greit for hver enkelt, så kan ikke jeg komme med noen moralpreken. Jeg vil ikke kommentere det noe ut over det, sier han.

Les også Rapporter: Klimakutt krever svært mye kraft