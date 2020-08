Regjeringen vil redde ONS med 21 millioner

ONS, kjent som «oljemessen i Stavanger», får krisehjelp fra regjeringen på 21 millioner kroner.

Olje- og energiminister Tina Bru fikk fram smilet hos ONS-sjef Leif Johan Sevland, bak, fredag formiddag da hun kom med en koronakrisepakke på 21 millioner kroner. Vis mer Jarle Aasland

Publisert: Oppdatert: 14. august 2020 12:32 , Publisert: 14. august 2020 11:57

Olje og energiminister Tina Bru overbringer selv nyheten til ONS-direktør Leif Johan Sevland fredag formiddag. Beslutningen ble tatt tidligere i uken i regjeringen.

– En svært viktig beslutning

Da de to møttes 29. mai, diskuterte Sevland og Bru krisetiltak for ONS, som arrangeres annenhvert år - og måtte avlyse det meste av aktiviteten i år. 31. august starter et tre dagers digitalt arrangement.

I mai hadde Tina Bru ingen løfter med seg da hun møtte ONS-sjefen. Men fredag er olje- og energiministeren klar til å åpne pengesekken.

– Dette er en svært viktig beslutning for ONS, for industrien, og for Stavanger som Norges energihovedstad. Med dette sikrer vi at ONS vil være Norges viktigste møteplass for energispørsmål også i fremtiden, sier Tina Bru i en kommentar til Aftenbladet/E24.

Olje og energiminister Tina Bru fra Høyre kom til sine egne med 21 millioner kroner i koronakrisehjelp til ONS fredag. Leif Johan Sevland, til høyre, var ordfører i Stavanger for Høyre i hele perioden mellom 1995–2011. Siden 2012 har han vært administrerende direktør i stiftelsen Offshore Northern Seas (ONS). Med ryggen til står avtroppende gruppeleder John Peter Hernes i Stavanger Høyre. Vis mer Jarle Aasland

Rammet av korona

Korona-krisen rammet stiftelsen ONS med full tyngde, og førte til at årets messe blir avlyst.

Utstillerne, som ikke får noen messe i år, var ikke fornøyd med et tilbud om halv pris på ONS i 2022. Til Aftenbladet sa Leif Johan Sevland tidlig at det ville bety kroken på døren om ONS skulle tilbakebetalt hele beløpet utstillerne har lagt ut.

ONS er en stiftelse som driver non-profit, der ethvert overskudd blir skutt inn i organisasjonen og brukt til utviklingen av arrangementet.

- Dermed er det ikke kapital til å tilbakebetale utstillerne, sa Sevland i vår.

Oljemessa Offshore Northern Seas (ONS) på Tjensvoll i Stavanger er blant verdens største møteplasser for oljebransjen og etterhvert fornybar industri som havvind. Her får kronprins Haakon Magnus får omvisning av ONS-sjef Leif Johan Sevland i 2018. Vis mer Jon Ingemundsen

Truet med massesøksmål

Men flere av utstillerne truet med søksmål og ville ha pengene sine for årets avlyste messe igjen.

«Oljemessen i Stavanger (ONS) utviser så stor grådighet at selv vi trauste offshore-leverandører er nødt til å gjøre opprør,» skrev Framos Geir Helgesen 6. juni i et leserbrev på vegne av flere utstillere som stilte seg bak søksmålet.

En stavanger-bedrift tok til orde for at søksmålet mot ONS er bakholdsangrep fra Bergen. Svein Kristiansen mente at bergensselskapene som går til søksmål mot ONS har en skjult agenda.

