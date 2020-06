Tiltakspakke: – Oljeselskapene må belage seg på store endringer

Mens diskusjonen om endring i oljeskatt raser, mener et knippe oljeadvokater at oljebransjen, uavhengig av tiltakspakken, må belage seg på store endringer i årene som kommer.

Eeva Kantanen, fra venstre, Siv Veronika Madland og Camilla Grytten ser skyer i horisonten, men også nye muligheter for en oljebransje i endring. Vis mer Kristian Jacobsen

Oppe på takterrassen til advokatfirmaet Kluge i Stavanger ser Eeva Kantanen, Siv Veronika Madland og Camilla Grytten utover Stavanger. En by med hovednæring i dyp krise, men også med et hav av nye muligheter og nye bein å stå på.

De er enige om at oljebransjen ikke kommer til å bli den samme som før, men tiltakspakken for bransjen er viktig for å holde aktivitetsflyten i gang for å komme over kneika.

– Det er ingen oljeselskaper som kommer til å sette i gang prosjekter som ikke blir lønnsomme uten en tiltakspakke, men det vil være enkeltprosjekter som henger på utformingen av tiltakspakken for å kunne settes i gang, sier Camilla Grytten.

Krav til nytenkning

Noe sterke formeninger om krav til tiltakspakke eller utforming har verken de tre eller kollega Olav Hasaas. Men at den er viktig for bransjen og for å bevare næringens kloke hoder som skal ta oljeselskapene inn en grønnere hverdag, er de skjønt enige om.

Nå handler det først og fremst om å legge til rette for at investeringer og prosjekter kan gjennomføres.

Kluge ble etablert i Stavanger allerede i 1923, og selskapet ekspanderte gjennom oljealderen og opprettet også kontorer i Oslo og Bergen. I dag er det rundt 50 ansatte hos Kluge i Stavanger. Nylig flyttet firmaet inn i nye lokaler på toppen av et kombinert handels- og kontorbygg i Lars Hertervigs gate i Stavanger sentrum.

Selv om oljebransjen har vært gjennom flere kriser tidligere, mener Kluge-kvartetten med lang erfaring fra olje- og energibransjen, at bransjen nå står i en helt annen situasjon enn før, hvor særlig klimakrav krever nytenking og flere bein å stå på.

– Store endringer har allerede skjedd bare de siste årene. Spesielt innenfor fornybar og elektrifisering. Selskapene omtaler seg gjerne som energiselskaper, og vi vil nok i større grad få selskaper som arbeider på flere områder enn de gjør i dag. Innenfor elektrifisering og havvind skjer det mye spennende, og dette er to eksempler på satsinger hvor ulike regulatoriske regimer møtes og det blir behov for det beste av fagkompetanse fra både olje-, gass- og fornybarbransjen, påpeker Eeva Kantanen.

Olav Hasaas understreker at kompetansen i oljeselskapene vil være helt nødvendig for at oljebransjen skal ha flere bein å stå på. Vis mer Kristian Jacobsen

– Vil fortsatt ha mye å gjøre

Men det store spørsmålet, som alle stiller seg i disse dager, er jo om en såkalt omstilling eller endring, også kan opprettholde den samme sysselsettingen i oljeselskapene som i dag.

Til dette er spørsmålet er kvartetten ikke entydige om hva sysselsettingsnivået blir mens det skjer kontinuerlig omstilling og samtidig effektivisering. Olav Hasaas peker på at drift og utvikling av olje- og gassfelt vil pågå, samtidig som det skjer utvikling på andre energiarenaer.

– Selskapene må ikke bytte ut den kompetansen de sitter på i dag, den vil ligge i bunn og bygges videre på for eksempel i andre typer prosjekter enn det vi ser i dag. Hvordan sysselsettingen er om 10 eller 20 år sammenlignet med i dag, er ikke lett å si, men vi har tro på at selskapene og Stavanger-regionen vil ha mye å gjøre framover, sier Hasaas.

Dette kan Siv Veronika Madland nikke anerkjennende til:

– Jeg tror det er viktig å få fram at det sannsynligvis vil komme et skille mellom de selskapene som henger med i utviklingen og de som ikke gjør det. Her er det nok grunn til å anta at de selskapene som er i takt med utviklingen vil klare seg bedre enn de som ikke er det. Samtidig tror jeg vi vil se at selskapene samarbeider mer om standardiserte løsninger, sier Madland.

Eeva Kantanen, fra venstre), Olav Hasaas, Camilla Grytten og Siv Veronika Madland i advokatfirmaet Kluge sier at framtidsutsiktene til oljeleverandørene i Norge avhenger både av omstillingsevne og om oljeselskapene velger å bruke leverandører i Norge Vis mer Kristian Jacobsen

Hva med leverandørindustrien?

Men oljeselskapene er en ting. Den viktige leverandørindustrien, inkludert kjente verft og merkenavn som Rosenberg, Aibel i Haugesund, Kværner Stord og Aker Solutions Egersund er noen av tungvekterne lang vestlandskysten. Leverandørindustrien blør for tiden, og som Aftenbladet skrev i forrige uke, venter oljearbeidere spent på hva som blir resultatet av tiltakspakken for oljenæringen.

Også på dette feltet vil det kunne skje store forandringer som følge av oljenedtur og nye krav.

– Leverandørindustrien kan ikke løpe særlig fortere og har ikke mye mer å gå på etter kuttene og effektiviseringen de har vært gjennom de siste årene. Her tror vi det vil skje store endringer i aktørbildet, vi vil se sammenslåinger og oppkjøp. Det framtidige bildet av leverandørindustrien avhenger også av om oljeselskapene sender jobber ut av landet eller får oppdragene gjort hjemme i Norge, påpeker Camilla Grytten.