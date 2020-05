Milliardsmell for Kjell Inge Røkkes Aker BP: Kutter utbyttet med 67 prosent

En av de største aktørene på norsk sokkel har allerede varslet at de trekker i bremsen på investeringsfronten for å møte corona-krisen. Nå varsler selskapet som har vært en «utbyttemaskin» at dette også kuttes kraftig.

Lise Åserud / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 6. mai 2020 07:40 , Publisert: 6. mai 2020 07:02

Oljeselskapet Aker BP, som ble etablert da oljegiganten BP og Kjell Inge Røkkes Det norske oljeselskap slo seg sammen på norsk sokkel, slapp onsdag resultatene for første kvartal.

Selskapet hadde allerede varslet store nedskrivninger takket være oljeprisfallet. Dette tapet på 654 millioner dollar i kvartalet bidro til å sende resultat før skatt fra 249 til −414 millioner dollar.

Samtidig fikk Aker BP et positivt bidrag fra sikringskontrakter på salg av olje. Når oljeprisen falt dramatisk økte verdien av å sitte på disse kontraktene. Dermed kunne Aker BP innkassere en gevinst på 83 millioner dollar i kvartalet, noe som bidro til å dempe nedturen.

Selskapet er som resten av oljenæringen hardt rammet av det kraftige prisfallet som har skjedd i oljemarkedet etter utbruddet av coronaviruset og det medfølgende fallet i oljeforbruk.

Selskapet har allerede varslet aksjonærene og markedet om at investeringene kuttes kraftig, både i år, 2021 og 2022. Nå kuttes også utbyttet.

Da selskapet arrangerte sin årlige kapitalmarkedsdag i februar ble utbyttet oppjustert til 212,5 millioner dollar per kvartal – en økning fra 750 til 850 millioner dollar på årsbasis.

På generalforsamlingen 16. april fikk selskapets styre fullmakt til å fastsette utbyttet. Nå har de besluttet å redusere det kvartalsmessige utbytte fra mai til 70,8 millioner dollar.

Det tilsvarer 283,2 millioner dollar per år og er en reduksjon på 67 prosent – nøyaktig det samme som Equinor har varslet at de skal kutte sitt utbytte med.

Dette er første gang i Aker BPs historie at utbyttet kuttes. Selskapet har år for år trappet utbyttenivået opp etter hvert som selskapet har ekspandert, kjøpt opp andre selskaper og økt kontantstrømmen i selskapet.

Med åpningen av det gigantiske og svært lønnsomme Johan Sverdrup-feltet i oktober i fjor skulle alt ligge til rette for nok en utbytteøkning for medeier Aker BP, men den gleden for aksjonærene ble altså kortvarig.

Åpningen av Johan Sverdrup-feltet bidro for øvrig til at produksjonen til Aker BP i første kvartal økte til et nytt rekordnivå for selskapet: 208.100 fat per dag, opp fra 191.100 i fjerde kvartal og opp fra 158.700 fat i første kvartal i fjor.

Aker BPs resultater i første kvartal tynges av nedskrivninger Aker BP økte omsetningen fra 836 til 872 millioner dollar mot første kvartal i fjor. Analytikerne hadde ventet 821 millioner, ifølge konsensustall fra Infront/TDN. Mens omsetningen steg 4,3 prosent, så økte produksjonen fra 158.700 til 208.100 fat per dag, en økning på 31,1 prosent. Johan Sverdrup-feltet bidro med 43.900 fat per dag. Brutto driftsresultat (EBITDA) steg fra 539 til 666 millioner dollar, mens analytikerne hadde ventet 615 millioner dollar. Resultat før skatt falt fra 249 til −414 millioner dollar, godt under analytikernes forventning på −282 millioner dollar. Resultat etter skatt gikk fra 10 til −335 millioner dollar, mens det var ventet −282 millioner dollar. Resultatene ble kraftig redusert av at selskapet tar tap på 654 millioner dollar gjennom nedskrivninger av eiendeler og verdier takket være oljeprisfallet og reduserte investeringsplaner. Nedskrivningene knytter seg hovedsakelig til oljefeltene Ula, Tambar og Ivar Aasen, samt flere letelisenser, ifølge selskapet. Selskapet hadde i forkant varslet nedskrivninger på mellom 500 og 700 millioner i kvartalet.