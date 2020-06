IKM-Kyllingstad: – Lenge siden det har sett så bra ut for oljebransjen

IKM-sjef Ståle Kyllingstad var bekymret da markedet bråstoppet i mars. Men nå ser han lyst på de neste fem årene – så lenge oljeselskapene ikke sender oppdrag til Asia.

Ståle Kyllingstad er ganske fornøyd. Så lenge oljeselskapene nå ikke sender oppdrag til asiatiske verft. (Arkivfoto) Vis mer Marie von Krogh

I mars sa det plutselig stopp. 10. mars hadde Ståle Kyllingstad og IKM Gruppen sikret seg et oppdrag.

Fem dager senere kom beskjeden om at oppdraget var trukket.

– Plutselig gjaldt ikke inngåtte avtaler. Vi hadde dette skriftlig, sa Kyllingstad da han snakket på leverandørdagen til Stavanger næringsforening torsdag.

Hva skjedde mellom 10. og 15. mars? 12. mars. Norge stenges ned for å stoppe koronaviruset. Oljeprisen går snart under 30 dollar.

– Så jeg var bekymret. Men bransjen klarte å samle seg og stilte opp for å politikerne til å forstå behovet for oljepakken. Og vi fikk det til. Oljepakken ble så god som jeg håpte, og bedre enn jeg trodde, sa Kyllingstad.

8. juni var politikerne på Stortinget enige om innholdet i krisepakken til oljebransjen. Responsen lot ikke vente på seg. Først var Aker BP raskt ute med nyheten om at nå blir det noe av Hod-utbyggingen sør i Nordsjøen, tilknyttet Valhall-feltet. Så lanserte Equinor og Aker BP at de var enige om en løsning for det såkalte Noaka-feltet lenger nord i Nordsjøen, en utbygging som foreløpig vil gi produksjon av olje og gass tilsvarende 500 millioner fat.

Oljepakken

Oljenæringen betaler 78 prosent skatt, fordelt mellom selskapsskatt (22 prosent) og særskatt (56 prosent). I oljeskattepakken gis umiddelbare avskrivninger på investeringer over særskatten, ikke selskapsskatten. Tidligere måtte investeringer skrives av over seks år

Friinntekten (det ekstra investeringsfradraget) økes fra 20,8 til 24 prosent

Ordningen gjelder for alle investeringer i 2020 og 2021

Ordningen gjelder også for nye prosjekter der utbyggingsplan (PUD/PAD) sendes inn før 31.12.2022, der planen er godkjent innen 31.12.2023 og frem til produksjonsstart Vis mer vg-expand-down

Fem-seks gode år

IKM-sjef Ståle Kyllingstad viser til at skattepakken gir et kutt i balanseprisen – oljeprisen som trengs for at en utbygging skal gå i pluss – for nye oljeprosjekt på mellom ni og ti dollar.

– Vi så at det nesten holdt på å bli tørt for nye prosjekt. Det ble nesten ikke levert noen ting før 12. mars, og da ble det i hvert fall bråstopp.

Men nå er Kyllingstad «ganske komfortabel» med situasjonen. Han ser hva Equinor og Aker BP har sagt de skal levere – og tror på mer i tillegg.

– Vi har fem til seks ganske gode år foran oss nå. Og det er det ganske lenge siden vi kunne si. Jeg tror ikke vi får noen høyaktivitetsperiode, men et mye sunnere aktivitetsnivå, sa Kyllingstad.

Barentshavet neste

Han tror også at Equinor vil benytte mulighet og gå for en utbygging av Wisting-funnet i Barentshavet, hvor det er rundt 440 millioner fat olje.

– De kommer til å klare Wisting også, for det står om for mye penger til å la være, sa Kyllingstad.

Han har klaget tidligere, både på Equinor og politikere. Nå er det altså tid for skryt, mener Kyllingstad – så sant oljeselskapene følger opp og ikke sender masse oppdrag til verft i Asia.

– Nå må de for all del ikke reise dit. Den forrige krisen gjorde veldig vondt, men førte samtidig til at leverandørindustrien i Norge ble konkurransedyktig. Nå har vi veldig gode verft her, sa Kyllingstad.

Kyllingstad minner om at investeringer er én ting.

– Driftsfasen er også viktig. Noen av disse feltene skal produsere i 50 år, sa han.

