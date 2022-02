Persen vil ikke reforhandle strømkabelavtaler

Selv om energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil ha dialog med britene og EU om strømkabler avviser departementet at det er planer om noen reforhandling.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen Vis mer

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Persen sa nylig at hun vil gå i dialog om kraftflyten i kablene for å unngå «lange perioder med ren eksport i perioder med lav magasinfylling». Overfor Klassekampen presiserer statssekretæren hennes at regjeringen ikke har planer om å komme med krav eller reforhandle avtalene.

– Vi sier dialog, ikke forhandlinger. Det er naturlig å snakke med våre samarbeidspartnere for å skape en felles forståelse av hvordan håndtere spørsmål om forsyningssikkerhet, hvis en lignende situasjon som i vinter oppstår igjen, sier Amund Vik (Ap). Han snakker på vegne av Persen, som er sykmeldt med korona.

Han presiserer også at selv om det er ønskelig å unngå lange perioder med ren eksport, så er det ikke snakk om å skru av kraftflyten gjennom kablene.

Foreløpig har Norge ikke varslet Storbritannia eller EU om at man ønsker å snakke om strømeksporten. Vik kan heller ikke gi noe dato for når det blir aktuelt med samtaler.

– Vi skal først utrede hvilken effekt vinterens situasjon har hatt på kraftprisene, eksporten og forsyningssikkerhet. Da er det nærliggende å vente til støvet har lagt seg.

Han legger til at regjeringens utredningsarbeid allerede er i gang og skal være ferdig så fort som mulig.