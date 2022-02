Equinor: – Situasjonen er bekymringsfull

Equinor har vært i Russland i over 30 år og leverer gass til EU for fullt. Nå følger selskapet nøye med på den tilspissede konflikten i Ukraina.

I 2012 inngikk daværende konsernsjef Helge Lund i Statoil en samarbeidsavtale med Rosneft og Eduard Khudainatov, med Vladimir Putin til stede. Vis mer

For mindre enn 2 timer siden

Etter at Russlands president Vladimir Putin anerkjenner utbryterregionene i Øst-Ukraina som egne stater, er konflikten blitt spisset ytterligere til.

Den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina er noe Equinor følger tett med på, forteller talsperson Ola Morten Aanestad.

Selskapet er både en stor leverandør av gass til EU – og har aktiviteter og ansatte i Russland.

– Situasjonen er bekymringsfull. Vi som mange andre håper på en diplomatisk løsning. En konflikt vil få store konsekvenser, selvsagt for menneskene i regionen, men også for verdensøkonomien og et allerede anstrengt energimarked, sier Aanestad til Aftenbladet.

Mer enn 30 år

Equinor har vært i Russland i mer enn 30 år. Selskapet kjøpte seg blant annet inn i de landbaserte Kharyaga-feltet i 1996. Det ligger noen mil nord for Polarsirkelen og skal etter planen foreløpig produsere til 2031.

I 2012 gikk Equinor inn i et såkalt strategisk samarbeid med det russiske oljeselskapet Rosneft – et samarbeid som danner grunnlaget for Equinors aktiviteter i landet. Selskapene samarbeider om en flere prosjekter, et eksempel er utbyggingen av oljefeltet North Komsomolskoye vest i Sibir.

Selskapet har nå 70 ansatte i Russland. De fleste jobber ved kontoret i Moskva.

– Vår virksomhet i Russland har i alle år skjedd i nær dialog med norske utenriksmyndigheter. Etter den russiske anneksjonen av Krim i 2014, ble de innført en del sanksjoner mot Russland. Vi har hatt strenge rutiner for å sikre at vi etterlever disse, og er i jevnlig kontakt både med norske myndigheter, og relevante myndigheter i EU og USA, så de skal vite hva vi gjør.

– Hvilke sanksjoner har dere måtte forholde dere til?

– De har vært veldig spesifikke på helt tekniske ting, for eksempel leting på dypt vann og ulike aktiviteter innen produksjon.

Ola Morten Aanestad, talsperson Equinor.

Nye sanksjoner på vei?

Aanestad viser til at situasjonen nå er uoversiktlig. Vesten har fordømt Russlands anerkjennelse av utbryterregionene – og Storbritannias statsminister Boris Johnson har varslet umiddelbare sanksjoner mot Russland.

– Equinor vil forsette vår gode dialog med relevante myndigheter, så vi forstår hvilke sanksjoner som gjelder og etterlever dem. Det viktigste for oss nå er imidlertid at våre ansatte i Russland er i sikkerhet.

Hvordan konflikten vil slå ut på energimarkedet, vil ikke Aanestad gå inn på.

– Her er bildet stort og sammensatt, sier han.

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea sa til E24 mandag at det nå ikke er mulig å si hvilket utslag en konflikt vil ha på prisen på olje og gass. Men Russland er største leverandør av fossile brensler til EU – og allerede sist høst steg gassprisen kraftig som følge av den spente situasjonen rundt Ukraina og lavere russisk gassleveranse til EU.

Equinor økte allerede i høst gassproduksjonen i Norge, for å forsyne det «stramme europeiske gassmarkedet». Høy gasspris var sterkt medvirkende til at selskapet i februar leverte rekordresultat for fjerde kvartal i 2021.

Til Bloomberg sa konsernsjef Anders Opedal at selskapet ikke har mer produksjon å gå på – «Norge produserer for fullt», sa han.

Ferske tall fra Oljedirektoratet viser at norsk gassproduksjon i januar i år er 12 prosent høyere enn januar 2021.