Det tar bare 45 minutter å bestemme 120 norske strømpriser

I løpet av tre kvarter blir neste dags kraftpris beregnet på kraftbørsen Nord Pool. To mann, ni skjermer og to klokker er alt som trengs.

Her blir den norske kraftprisen bestemt av tilbud og etterspørsel. Handelsrådgiverne Atle Sebjørnsen (t.v.) og Valerio Teppati i Nord Pool følger med på at det går riktig for seg. Vis mer

Kraftprisen for denne fredagen er nettopp beregnet. Eller mer korrekt: Det er beregnet 24 timespriser i fem forskjellige prisområder i Norge. Beregningen skjedde torsdag denne uken mellom klokken 12 og 12.45.

Det skjedde i et luftig rom i 9. etasje i et bygg på Lilleaker i Oslos utkant. Her holder den europeiske kraftbørsen Nord Pool hus. Den er møtestedet for kraftselgerne og kraftkjøperne.

– I dag gikk det fint, sier trading adviser Atle Sebjørnsen i Nord Pool.

Sammen med kollega Valerio Teppati har han fulgt med på dagens prisfastsetting. De har tre skjermer hver og tre felles på veggen.

På en pult ligger en ensom banan.

Alarmen går

Gjennomsnittsprisen for fredag ble 77,7 øre/kilowatt-time (kWh) i de tre prisområdene i Sør-Norge. For de to prisområdene Midt-Norge og Nord-Norge ble den 14,9 øre/kWh.

Prisene blir ulike fordi det er begrenset kapasitet i høyspentlinjene via Sverige og mellom landsdelene. Kraft er stengt inne i nord.

På Lysaker regner det litt når Aftenposten er på besøk. Kanskje regner det også i fjellheimen, slik at vannmagasinene får bedre fylling.

Samtidig er det alarm i regjeringen og på Stortinget. Tiltak mot dyr strøm må på plass straks, krever opposisjonen. Regjeringen er enig. Avisene skriver om familier som gruer seg til vinteren. Kraftprisen er ikke som andre priser. Den er politikk.

Starter i det store nettet

I Nydalen allé i Oslo har helstatlige Statnett sine kontorer. Selskapet har ansvaret for høyspentledningene i kraftnettet og kablene til utlandet. Det er mildt sagt samfunnskritisk virksomhet. Uten strøm stopper alt.

I Statnett starter arbeidsdagen med å gjøre opp status for linjer og kabler. Hvilke er ute på grunn av vedlikehold? Hvilke tekniske feil sliter vi med? Er det begrensninger i Tyskland som reduserer kapasiteten i kabelen fra Norge?

Før klokken 9.30 skal dagens analyse være avsluttet. Resultatet er en oversikt over mulig overføring i de forskjellige linjene og kablene hver time i døgnet som starter ved midnatt.

– Disse dataene sender vi til alle kraftbørsene i Europa, og vi legger dem ut på våre nettsider. Full informasjon til alle på samme tidspunkt er en forutsetning for at kraftmarkedet skal fungere, sier avdelingsleder for Statnetts landssentral Maria Brekke Langum.

Ansvarlige for nett og kabler i andre europeiske land gjør det samme. Senest klokken 10 er informasjonen publisert. I Nord Pool har kunder på begge sider av bordet meldt inn avvik fra normalen.

Grunnlaget er lagt for å fastsette prisene. Dagens krafthandel kan begynne.

På kraftbørsen Nord Pool på Lilleaker har rådgiver Valerio Teppati det meste av Europa inn på sine skjermer. Vis mer

Noen grubler

Etter klokken 10 setter kraftselgere og kraftkjøpere seg ned for å vurdere informasjonen fra Statnett, pluss mye annet.

Produsentene må spørre seg: Hvor mye vann skal vi tappe det neste døgnet og hvilke priser skal vi da kreve? Eller vil vi få bedre betalt senere i vinter?

De som kjøper børskraft til eget bruk eller videresalg må vurdere hvor mye de trenger til hvilken pris. Hvor mye vil kundene våre etterspørre det neste døgnet? Blir det kaldt, eller blir det mildt?

Dyrere strøm I de tre første ukene i oktober var børsprisen på kraft 104,7 øre/kWh i gjennomsnitt i Oslo, eksklusive nettleie og alle avgifter. De samme tre ukene i fjor var denne prisen 11,6 øre/kWh i gjennomsnitt.

I august og september i år var kraftprisen i gjennomsnitt 91,6 øre/kWh. I de samme månedene i fjor var prisen i gjennomsnitt 7,1 øre/kWh

2020 var et avvik med historiens laveste kraftpriser.

Lite vind i Europa, dyrere utslippskvoter og lite vann i norske vannmagasiner er noen av grunnene til at strømmen er blitt dyrere. Vis mer

Markedet melder inn

Hos Sebjørnsen i 9. etasje hos Nord Pool begynner tilbudene å komme inn fra rundt 40 kraftprodusenter. De melder inn hva de er villige til å levere til hvilke priser hver time de 24 timene fra midnatt torsdag kveld til midnatt fredag kveld. Store produsenter leverer i flere prisområder.

På skjermene er produsentenes tilbudskurver blå.

På motsatt side i markedet er rundt 60 kraftkjøperne i ferd med å melde inn hva de er villige til å betale for ulike kvantum. Disse etterspørselskurvene er røde på skjermene.

På veggen foran Sebjørnsen henger to svært presise klokker, én for Storbritannia og én for resten av Europa.

– På sekundet klokken 12 stenger muligheten til å melde inn tilbud og etterspørsel for det kommende døgnet, sier han.

Sebjørnsen og Teppati sjekker underveis og etterpå at alt har foregått etter reglene. Kundene blir kontaktet hvis noe ser rart ut. Ingen skal ha lagt til en null for mye.

Børser er ikke lenger et hus. For handelsrådgiver Atle Sebjørnsen består kraftbørsen Nord Pool av skjermer og dataprogrammer. Vis mer

Etter lunsj: Prisen er her

Så kan alle børsens kraftselgere og kraftkjøpere ta seg en kjapp lunsj.

Klokken 12.45 er alle tilbudene og all etterspørselen summert på Sebjørnsens skjermer. Markedsprisene i de fem prisområdene i Norge blir beregnet slik at samlet tilbud blir lik samlet etterspørsel i hver av dem. Det neste døgnets muligheter til å handle kraft med andre norske prisområder og andre land er innbakt i denne prisen.

Prisene i utlandet er også bestemt på børser samtidig.

Kraftflyten i de (for tiden) utskjelte kablene til utlandet er dermed fastsatt time for time. Prissignalene går rett inn i datamaskiner som styrer retningen på kraften i kabler og nett. Kraften flyter dit prisen er høyest.

Børsen melder tilbake

Men arbeidsdagen er ikke ferdig, hverken i Nord Pool eller i Statnett.

I Nord Pool får selgere og kjøpere tilbakemelding om timesprisene fra midnatt. Bordet fanger: Produsentene og kjøperne er forpliktet til å levere og ta unna i samsvar med det de meldte inn på formiddagen.

Men det er sjelden alt går som planlagt ett døgn på forhånd. Det kan for eksempel bli mye kaldere enn alle trodde. Derfor går det også an å kjøpe og selge kraft i et eget såkalt intradagmarked hos Nord Pool i inntil én time før levering.

På toppen: Statnett

Kraft må leveres i det øyeblikket den blir brukt. Kraft inn og kraft ut av nettet må alltid være mest mulig lik. Men selv med Nord Pools intradagmarked er det ikke sikkert at de fysiske lovene i nettet er oppfylt.

Statnett tar den siste finpussen for å få dette til. I landsentralen er det ansatte på vakt døgnet rundt året rundt. De passer på at strøm inn i nettet er mest mulig lik forbruket. Ved store avvik vil nett og utstyr bli ødelagt. Noen mister strømmen. Det må unngås.

Men balansen blir ikke sikret som i NRKs humorserie Ut i vår hage. Her jobbet tre mann i bedriften Norsk Sluttstrøm febrilsk med å skru av og på et stort utvalg husholdningsapparater for at den produserte strømmen skal bli brukt opp.

I virkeligheten er det ytterligere et separat marked som sørger for dette. Noen produsenter har inngått avtale med Statnett om å øke eller redusere produksjonen umiddelbart. Tilsvarende har store kunder avtaler om å gå raskt ned i forbruk.

På landssentralen ser de programmet «Kraftforbruket minutt for minutt» hele tiden. Juleprogrammet er litt annerledes.

– Utslaget er egentlig ikke veldig stort. Men vi kan se når ribbene blir satt i ovnene julaften, sier Langum i Statnett.

