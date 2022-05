Sør-Norge får årets billigste strøm i morgen

For første gang i år faller døgnprisen på strøm under én krone på torsdag. Ekspert sliter med å forstå det voldsomme prisfallet.

Torsdag blir snittprisen på strøm i Øst-Norge og sør på Vestlandet 53,61 øre per kilowattime, viser fersk prisstatistikk fra strømbørsen Nord Pool.

Det er den laveste strømprisen siden i fjor høst, og første gang siden nyttår at døgnprisen faller under én krone per kilowattime.

Døgnprisen raser med mer enn én krone fra onsdag, da prisen ligger på 1,58 kroner kilowattimen i samme område.

I timene mellom klokken 10 og 18 ligger prisen på under seks øre per kilowattime. På det billigste mellom klokken 15 og 16 torsdag er prisen nede i tre øre.

I prisområdet Kristiansand vil døgnprisen ligge på 54,23 øre per kilowattime torsdag, mens man i Nord- og Midt-Norge kan vente priser på rundt åtte øre per kilowattime.

Prisene inkluderer ikke nettleie, avgifter og strømselskapenes påslag.

– Usikre på hvorfor

Kraftanalytiker John Brottemsmo i Kinect Energy undrer seg over det voldsomme prisfallet.

– De lave prisene i morgen gjelder hele Sør-Norge, og mange har jo fri på helligdagen. Det vil nok spille en rolle. Det er kommet noe mer nedbør, men det skulle ikke ha så mye å si for prisene, sier Brottemsmo til E24.

Han forklarer at noe av forklaringen kan være at Norned-kabelen er ute av drift.

– Men jeg må nesten si pass på hvorfor prisene faller så mye. Det er ingenting vi ser i det underliggende som kan forklare det bratte prisfallet. Man kan jo håpe at dette fortsetter, men jeg er ikke sterk i troen på det, sier Brottemsmo.

Han forteller at det gjennom morgendagen er noen timer med negative priser i Danmark og kraftig vind i Tyskland, som også kan påvirke noe.

– Men alt i alt er vi litt usikre på hvorfor prisene er så lave, sier han.

Statnett: Kraftsituasjonen er stram

Gjennom store deler av høsten, vinteren og våren har strømprisene vært unormalt høye sør i landet.

Fredag var NVE i møte med kraftselskapene for å diskutere kraftsituasjonen frem til neste vår.

Vannmagasinene har blitt fylt noe opp de siste ukene. I uke 20 økte magasinfyllingen med 1,9 prosentpoeng til 25,2 prosent, ifølge NVE. Medianen for magasinfyllingen på denne tiden av året de siste 20 årene er på 39,5 prosent. Dermed er fyllingsgraden fremdeles uvanlig lav for årstiden.

Høye priser på gasskraft, kullkraft og CO₂-kvoter i Europa gir høye strømpriser og en «urolig og uoversiktlig situasjon» internasjonalt, påpekte NVE fredag.

Tirsdag beskrev Statnett kraftsituasjonen som stram, og uttalte at forsyningssituasjonen i visse tilfeller kan bli anstrengt.

«Stor usikkerhet i de europeiske energimarkedene kan påvirke forsyningssikkerheten for kraft i Norge. Statnett følger situasjonen tett og varsler at forsyningssituasjonen kan bli anstrengt i enkelte situasjoner opp mot og gjennom vinteren 2023», skriver selskapet i en melding.