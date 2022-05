Oljeprisen stiger etter EU-enighet om russisk oljeboikott

EU er omsider blitt enig om et delvis forbud mot russisk oljeimport til EU, som dekker over to tredeler av oljeimporten fra Russland. Oljeprisen stiger etter nyheten.

Fra venstre Ungarns statsminister Viktor Orban, Estlands statsminister Kaja Kallas, statsminister i Italia Mario Draghi, med ryggen til, Slovenias statsminister Janez Jansa, den finske statsministeren Sanna Marin, Bulgarias statsminister Kiril Petkov, Latvias statsminister Arturs Krisjanis Karins og EU-president Charles Michel under toppmøtet i Brussel

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Etter flere ukers tautrekking ble de 27 EU-landene omsider enige om en delvis russisk oljeembargo natt til tirsdag.

– Vi vil stoppe den russiske krigsmaskinen og finansieringen av deres militære kapasitet. I kveld har toppmøtet i EU blitt enig om en sjette sanksjonspakke som vil stoppe den russiske oljen, sa Michel på en pressekonferanse etter toppmøtet i Brussel i natt.

Han understreket at enigheten viser at EU står samlet og viser seg som sterke.

Men enigheten er et kompromiss.

Ungarn og flere andre land som er sterkt avhengig av russisk olje, har vært til dels sterke motstandere av fullt forbud. Statsminister Viktor Orban ba om et midlertidig unntak for rørtransportert olje, til gode alternativer var på plass.

Nå er det klart at EU-landene har entes rundt Ungarns krav, og olje i rørledninger er inntil videre unntatt fra embargoen.

Den utvannede enigheten innebærer at det kun er olje som fraktes sjøveien, som boikottes. To tredeler av russisk oljeeksport til Europa skjer til sjøs.

Tyskland og Polen vil imidlertid i løpet av året på frivillig basis fase ut oljeimporten de får gjennom rørledninger fra Russland, slik at til sammen 90 prosent av den russiske oljeeksporten til EU kan bli stanset.

Akkurat når oljeembargoen trer i kraft, og hvor lenge unntakene vil vare, skal etter planen spikres når EU-ambassadørene formelt godkjenner avtalen onsdag, ifølge TT.

Oljeprisen stiger

Etter at enigheten ble kjent natt til tirsdag, gjorde oljeprisen et hopp. Et fat nordsjøolje steg til over 122 dollar og har i morgentimene steget videre.

I skrivende stund er ligger prisen på 123,3 dollar fatet, og er med det opp 1,32 prosent siden midnatt.

Oljeprisen har ikke ligget på dette nivået siden starten av mars, like etter Russlands invasjon av Ukraina.

Mange har ment at en EU-boikott av russisk energi vil gi høyere priser, i hvert fall på kort sikt.

Blant dem er Equinor-sjef Anders Opedal, som mener det ikke bare er enkelt for Europa å hente oljen sin fra andre steder, som Norge.

– Dette vil ta tid, for det vil være kapasitetsbegrensninger på transport, lastehavner, omlasting og så videre. Dette kan føre til økte priser i alle fall på kort sikt, og en betydelig usikkerhet i oljemarkedet, sa Opedal i forbindelse med presentasjonen av førstekvartalstallene i starten av mai.

Russlands største bank ute av Swift

Den delvise oljeembargoen er del av EUs sjette sanksjonspakke mot Russland siden invasjonen av Ukraina. Den ble kunngjort allerede 4. mai, men er forsinket fordi blant andre Ungarn satte ned foten.

I tillegg til oljeembargo, omfatter den sjette sanksjonspakken også innreiseforbud for flere russere, tiltak mot tre nye russiske TV-kanaler og avkobling av Russlands største bank Sberbank fra det globale betalingssystemet Swift.

Pakken inkluderer også 9 milliarder euro i finansstøtte til Ukraina som skal holde staten gående, blant annet ved å bidra til lønnsutbetalinger og til å holde sykehus og skoler åpne.