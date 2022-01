Strømprisen i sør stiger noe mandag: Gapet i strømpris vedvarer

Strømprisen i sør stiger svakt mandag, og holder seg på godt over én krone. Den siste måneden har prisen i sør i snitt vært fire ganger så høy som prisen i nord.

Den siste måneden har forskjellen i strømpris mellom sørlige og nordlige deler av Norge ofte vært mer på enn én krone kilowattimen. Vis mer

Mandagens strømpris i de tre sørligste prisområdene blir på 1,33 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter, fra 1,28 kroner kilowattimen søndag.

Med nettleie og avgifter tilsvarer det omtrent 2,13 kroner kilowattimen.

I de to nordligste prisområdene blir strømprisen på 17 øre kilowattimen, som er på linje med prisen søndag.

Strømprisen fastsettes dagen i forveien på strømbørsen Nord Pool.

Årets høyeste døgnpris i de sørlige prisområdene så langt er på 1,94 kroner, mens rekorden ble satt den 21. desember i fjor da strømmen i snitt kostet 3,95 kroner utenom nettleie og avgifter.

Firedobbel pris i sør

Den siste måneden har strømprisen i snitt ligget på rundt 1,70 kroner kilowattimen i de tre sørligste prisområdene, ifølge tall fra Nord Pool.

Det er mer enn fire ganger høyere enn snittet på rundt 40 øre kilowattimen i de to prisområdene nord for Dovre den siste måneden.

Prisforskjellene slår dermed negativt ut for kunder sør for Dovre. Men situasjonen er også utfordrende for kraftprodusenter nord for Dovre, skrev E24 søndag.

Bransjeorganisasjon Distriktsenergi ber regjeringen sette ned et utvalg eller be den kommende energikommisjonen se på hvordan prisforskjellene kan dempes, og får støtte fra Småkraftforeninga.

– Når vi ikke får konkrete svar fra Statnett om løsninger på utfordringene, må vi få andre aktører på banen for å få pekt på hvilke muligheter man har for å redusere disse prisforskjellene, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi.

Statnett har sagt at de jobber med å forsterke nettet nord-sør og andre tiltak, men at selv et sterkere nett ikke ville ha løst situasjonen med ekstreme prisforskjeller denne vinteren.

Ulike avgifter og ulik nettleie

Det er også andre forskjeller på strømregningene i sør og nord. Kundene i sør har flere avgifter på sin regning enn de i nord, mens nettleien i distriktene ofte er høyere enn i sentrale strøk.

Husstander i de tre nordligste fylkene har lenge hatt fritak for merverdiavgiften, som er på 25 prosent på toppen av strømpris, elavgift og nettleie.

I Troms og Finnmark har husholdninger og offentlig forvaltning også fritak fra elavgift. Resten av landet betaler for tiden 8,91 øre kilowattimen i elavgift, etter at regjeringen satte avgiften ned fra 16,69 øre i fjor.

På den andre side er nettleien ofte lavest i sentrale strøk, hvor mange deler regningen for det lokale nettselskapet. I noen distrikter betaler folk 20 til 30 øre mer i nettleie enn folk i Oslo. Regjeringen har lovet å utjevne nettleien.

Flere grunner til dyr strøm

Gasskrisen i Europa har gitt dyr strøm, og de høye prisene smitter særlig over til de sørligste prisområdene i Norge som er tettest knyttet til Europa gjennom utenlandsforbindelser.

Mens nordområdene for tiden har overskudd på kraft, er det mindre vann i mange magasiner lenger sør.

I perioder ført har Norge også hatt høyere priser enn landene rundt seg, blant annet på dager der været har vært kaldere her enn i Europa, og andre land har hatt høy produksjon av vindkraft.

Også mandag er prisen i Sør-Norge høyere enn i mange av nabolandene. Dette er prisene i utvalgte land, ifølge strømbørsen Epex (omregnet fra euro og pund):

De to nordligste prisområdene i Sverige: 17 øre kilowattimen

De to sørligste prisområdene i Sverige: 81 øre kilowattimen

Danmarks to prisområder: 81 og 83 øre kilowattimen

Finland: 80 øre kilowattimen

Storbritannia: 3,48 kroner kilowattimen

Tyskland: 1,29 kroner kilowattimen

Nederland: 2,04 kroner kilowattimen

Frankrike: 2,61 kroner kilowattimen

