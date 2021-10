Gassprisene fortsetter oppover: – Desperat etterspørsel etter norsk gasseksport

Norsk gass har aldri vært mer lønnsom, og prisene kan potensielt øke videre etter at Kina har bedt sine selskaper om å støvsuge verden for energi.

Europa sliter med høye gasspriser, og det gir store inntekter for Norge. Dette er Gasscos gassmottaksanlegg i tyske Emden. Vis mer

Publisert: Publisert: I dag 11:18

Mens strømprisen i Norge har avtatt noe de siste dagene, fortsetter gassprisene i Europa å stige.

Det er en hodepine for europeiske forbrukere, og fører til at aktører som Yara stenger ned produksjon. Men for Norge fører høye energipriser til enorme ekstrainntekter på olje- og gasseksport.

– Trenden i gassprisen er helt klart oppover, og hele uken har det vært mangel på selgere i markedet, sier partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities til E24.

– Temperaturen i Storbritannia er ventet å ligge 2,5 grader lavere enn normalt neste uke. Det minner markedet om at vinteren er på vei. Det er også noe lavere gassflyt via Polen fra Russland denne uken, sier hun.

Prisene på naturgass i Europa ligger nå på rundt 10 kroner kubikkmeteren, det seksdoble av den prisen regjeringen la til grunn for 2021 i revidert budsjett i mai (1,47 kroner).

I august strømmet gassinntektene inn som aldri før for Equinor og den norske staten, og i september har prisene bare fortsatt å øke. Og de ser ikke ut til å ha nådd taket ennå.

– Det er en desperat etterspørsel etter norsk gasseksport i Europa, ettersom det ikke er mer kapasitet til å bytte ut gasskraft med kullkraft, og det er begrenset kapasitet på oljefyrt kraft, sier Wiggen.

Kina tar dramatiske grep

En ny faktor som kan skape ytterligere hodepiner i det europeiske gassmarkedet er nye signaler fra Kina denne uken.

– Torsdag varslet den kinesiske regjeringen at energileveransene skal sikres «koste hva det koste vil». Det øker forventningene om at landet vil suge til seg flere LNG-laster, gass fra Russland og kull og olje fra alle markeder, inkludert det atlantiske markedet, som vanligvis forsyner Europa, sier Wiggen.

– Så lenge det er flere kjøpere enn selgere i gassmarkedet, kan prisene fortsette å øke. Vi har sett prisen øke med 10 euro på tre dager, og det er før den videre oppgangen fredag, sier Wiggen.

Partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities. Vis mer

Mellom 2013 og 2020 lå gassprisen stort sett på mellom én og tre kroner per kubikkmeter. Høsten 2021 har gassprisen skutt i været til rundt 10 kroner kubikkmeteren. Vis mer

– Dette er jo lykkeland

Bjarne Schieldrop i SEB mener at dagens gasspriser er et eksempel på at det knapt er noen grense for hvor mye prisene på olje og gass kan stige i en knapp situasjon. Det er svært sterk betalingsvilje for energi.

– Det vi ser i gassmarkedet nå er en vinterskvis, der gassen prises ut fra risikoen for en kald vinter. Man går inn i vinteren med lite gass på lager, og så får alle panikk og skal kjøpe. Vi kan ikke senke skuldrene før vi ser at det blir en normal vinter eller varmere vær, sier han.

– Når Kina kom med det utsagnet om at de vil kjøpe energi til enhver pris, så er det en sterk påminnelse om at det er lite fleksibilitet på etterspørselssiden selv om prisen blir høy, sier han.

– Hva tenker du om norsk gasseksport under disse forholdene?

– Dette er jo lykkeland, sier han.

– Ved en pris på oljen på 60 dollar og en gasspris tilsvarende 36 dollar fatet, så tjener vi 192 millioner dollar per dag på olje og gass. Men med 78 dollar fatet for olje og tilsvarende 170 dollar fatet i gasspris, så har oljen og gassen vi selger en eksportverdi på nesten 500 millioner dollar per dag, sier han.

Det tilsvarer 4,3 milliarder kroner per dag. I august eksporterte Norge olje og gass til en verdi av 70,4 milliarder kroner, eller 2,3 milliarder kroner per dag, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Les også Strømprisen faller videre fredag: Englandskabelen gir ikke sjokkpris

Venter økt gassproduksjon

Pareto-partner Wiggen forventer at norsk gasseksport vil fortsette å øke ettersom produksjonen på Troll Vest trappes opp. Equinor fikk nylig statens tillatelse til å øke produksjonen på feltene Troll og Oseberg fra 1. oktober.

– Spotprisen og kortsiktige gasspriser har skutt i været, fremtidsprisene er høyere både for vinteren, neste sommer og til og med de kommende årene, sier Wiggen.

– Derfor kan produsentene prissikre produksjonen på høyere priser også gjennom neste vinter, og låse inn høyere kontantstrøm for gassalget enn tidligere anslått, sier hun.

Les også Equinor får levere mer gass: – Uvanlig stramt

Lite gass på lager

Det er flere årsaker til de rekordhøye gassprisene i Europa:

Lagrene ble tappet i vinter, men ikke fylt opp igjen grunnet begrenset tilgang på LNG

Det er lavere tilgang på russisk gass enn normalt

Det er fallende produksjon i land som Storbritannia og Nederland

De slunkne europeiske gasslagrene skaper bekymring i markedet, sier Wiggen.

– Europeiske gasslagre har steget noe den siste uken, og Storbritannia er på 100 prosent av kapasiteten, men lagrene er fortsatt de laveste vi har sett på denne tiden av året de siste fem årene, og markedene er bekymret for at de kan gå tomme i løpet av vinteren, sier hun.

Usikkerhet om russisk eksport

Russland har mye gass, og kan trolig senke de europeiske prisene mye hvis de ønsker det. Den russiske gasseksporten vil kunne øke når gassrøret Nord Stream 2 mellom Russland og Tyskland starter opp, trolig til neste år. Russland har også muligheten til å sende mer gass via Ukraina.

Samtidig er vinteren er på vei, og russerne ønsker trolig å ha gass i reserve selv, påpeker Wiggen.

– Selv Russlands kunngjøring om at gasseksporten vil øke med 10 prosent fra i fjor, som overstiger Gazproms anslag, fikk ikke stabilisert markedet eller hindret videre prisoppgang, sier hun.

Det drøyer også med godkjennelsen av gassrøret Nord Stream 2. Wiggen tror det tyske valget kan utsette godkjennelsen av røret ytterligere, ettersom det kan ta uker å få dannet en koalisjonsregjering.

– Markedet venter at godkjennelsen vil ta seks til ti måneder, så noe raskere enn det ville få gassprisene til å kollapse fra dagens nivåer, sier hun.

Dette er noen faktorer som kan dempe prisene fra toppnivåene, ifølge Wiggen:

Varmt vær

Fremskyndet godkjennelse av det russiske gassrøret Nord Stream 2

Høyere russisk gasseksport via Ukraina

Økt kullproduksjon i Kina som gir lavere import

Høyere gassproduksjon enn ventet på Troll Vest og Oseberg

Mye vind og regn