Equinor utsetter gjenåpningen av Melkøya med et halvår

Equinor tror nå at det vil ta lengre tid enn ventet å få Melkøya-anlegget tilbake i drift etter brannen i september i fjor. Mens hendelsen fortsatt granskes pågår det en omfattende reparasjon. Hva sluttregningen kommer på er ikke klart.

Etter at det brøt ut brann på Melkøya-anlegget utenfor Hammerfest sentrum 28. september i fjor, anslo Equinor i slutten av oktober at det kunne ta inntil 12 måneder å få anlegget i gang igjen.

Nå er dette utsatt med et halvår. Fremfor en oppstart innen slutten av oktober 2021 er det reviderte estimatet nå satt til 31. mars 2022.

Det kommer frem i en melding fra Equinor. Selskapet forklarer utsettelsen med at det er et «stort arbeidsomfang og begrensninger på grunn av covid-19-håndtering».

– Vi har jobbet systematisk med å få oversikt over skader og arbeidsomfang for å bringe anleggets tekniske tilstand tilbake i henhold til krav. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til arbeidsomfanget, men ut fra dagens kunnskap er vårt beste estimat for oppstart 31. mars 2022, sier Grete B. Haaland, direktør for landanleggene i Equinor, i en uttalelse.

– Sikkerhet har første prioritet og vi vil ikke starte opp anlegget før det kan gjøres på en trygg måte, fortsetter hun.

Over 70.000 komponenter kan ha fått saltvann på seg

Brannen i fjor medførte ingen personskader, men resulterte i store skader på anlegget.

Melkøya tar imot gassen som utvinnes fra Snøhvit-feltet i Barentshavet og produserer deretter kondensat og flytende naturgass (LNG) som deretter skipes ut til verdensmarkedet.

Anlegget er avansert og komplekst og ifølge Equinor kan «over 70.000 unike utstyrskomponenter» ha blitt «utsatt for sjøvann under slukkearbeidet».

Alle komponentene «har blitt systematisk vurdert» for å etablere reparasjonsplanen.

Noe av det som tar lengst tid å skifte ut er kraftkablene «knyttet til kraftstasjonen hvor brannen oppsto». Her anslår Equinor at 180 kilometer med kabler må skiftes ut.

Kablene er bestilt og leveres utover våren og sommeren.

I tillegg til kabler må «flere kompressorer» «tas ut av anlegget og sendes leverandøren for reparasjon».

Pandemien sørger for at «man kan ha færre arbeidere i jobb samtidig enn først antatt». Ifølge Equinor er det «fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan covid-19-utviklingen kan påvirke fremdriften i prosjektet».

Regelbrudd og kritikk

Equinor har fått massiv kritikk etter brannen i fjor høst, både fra ulike fagforeninger, miljøorganisasjoner og Petroleumstilsynet.

Tilsynet la i april frem sin rapport etter hendelsen. Der ble det avdekket brudd på regelverket.

Tilsynsdirektør Anne Myhrvold uttalte at det var viktig å granske hendelsen fordi den var svært alvorlig:

– Dette er alvorlig, heldigvis uten personskader, men store materielle skader. Dette er en storulykke. Vi avdekker alvorlige avvik, særlig knyttet til etterlevelse av systemene og forhold rundt bemanning. Vi gir derfor pålegg, sa Myhrvold.

– Vi har sett dette i flere tilsyn av Equinor. De må få gode tiltak for å løse dette totalt sett og også enkeltvis, la hun til.

Equinors interne gransking av hendelsen er fortsatt under arbeid og resultatene er ikke offentliggjort ennå.

Filter tett med insekter

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er enig og mener at Equinor ikke lenger kan underslå betydningen av kostnadskutt og økt fare for alvorlige hendelser. Han understreker at dette har tillitsvalgte advart mot i lang tid.

– Vi er også svært takknemlig for støtten vi har fått og får fra lokalsamfunnet i Hammerfest. Hammerfest LNG har vært og skal fortsatt være en betydelig bidragsyter til verdiskapning for lokalsamfunn og eiere, sier Grete B. Haaland i Equinor.

Det har kommet frem at brannen oppsto som følge av selvantenning i filtre grunnet oppsamling av insekter (biomasse). Filteret hadde ikke blitt skiftet siden mai 2015, på grunn av endrede vedlikeholdsrutiner.

Nåværende konsernsjef Anders Opedal har vært sentral i Equinors arbeid med å gå over fra tids- til tilstandsbasert vedlikehold.

Dette betyr for eksempel at et filter ikke skal byttes på faste tidsintervall, men når man måler eller observerer at det må byttes. For at et slikt system skal fungere er man avhengig av rutiner for kontroll og overvåkning fungerer.

Ukjent prislapp – venter forsikringsoppgjør

I forrige uke fortalte Equinors konserndirektør Irene Rummelhoff til E24 at det gjenstår en god del å gjøre før Melkøya-anlegget kan startes opp igjen.

– Det er jo skader direkte fra brannen i selve turbinen, som må utbedres. Så er det betydelige skader på både mekanisk og elektrisk utstyr som en følge av saltvann og brannslukkingsarbeidet, sa Rummelhoff.

Hun ville ikke si hvor mye arbeidet kom til å koste.

– Det er for tidlig for meg å uttale meg om hvor mye dette kommer til å koste, sa Rummelhoff.

– Vil det koste milliarder, eller er det mindre summer?

– Det vil jeg ikke uttale meg om nå, det er for stor usikkerhet knyttet til de tallene, sa konserndirektøren.

Mandag opplyser Equinor til E24 at det fortsatt er for tidlig å si hva forsinkelsen vil koste.

Selskapet venter å bokføre rundt 100 millioner dollar i annen inntekt fra forsikringsoppgjør relatert til brannen på Melkøya, fremgikk det av Equinors invitasjon til analytikere til å bidra med estimater til konsensus for første kvartal 2021.