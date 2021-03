Brått fall for oljeprisen

Illustrasjonsfoto Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Saken oppdateres..

Prisen på ett fat nordsjøolje (Brent spot) faller knapt åtte prosent til 62,51 dollar per fat.

Oljeprisen som i starten av mars så en oppgang, er torsdag tilbake på samme nivå som den var 14 dager tidligere.

Prisoppgangen tidlig i mars kom etter et møte med oljekartellet Opec og samarbeidslandene, der de ble enige om å holde produksjonsnivået uendret i april. På forhånd var det da ventet at Saudi-Arabia ville helt eller delvis avlutte landets frivillige produksjonskutt på 1 million fat per dag.

Selv med oljeprisfallet torsdag er prisen fortsatt opp 20,46 prosent siden nyttår.

Publisert: Publisert: 18. mars 2021 18:38 Oppdatert: 18. mars 2021 20:20