Aker BP har startet produksjonen på gassfeltet Ærfugl

Aker BP har startet produksjonen for første fase av gassfeltet Ærfugl i Norskehavet, og sier at det er enda mer lønnsomt enn tidligere anslått. – Jeg er virkelig stolt, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 13. november 2020 07:36 , Publisert: 13. november 2020 07:24

Aker BP er operatør for Ærfugl-prosjektet som har kostet rundt åtte milliarder kroner å bygge ut. Equinor, Wintershall og polske PGNiG er partnere.

– Jeg er virkelig stolt av leveransene fra prosjektteamet og våre alliansepartnere. Dette særdeles lønnsomme prosjektet er gjennomført sikkert og effektivt på tid og innenfor budsjett, Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en melding.

Han mener gassfeltet er blant de mest lønnsomme prosjektene på sokkelen. Omregnet til oljepris trenger feltet 15 dollar fatet for å tjene penger, fra tidligere 18,5 dollar fatet.

300 millioner fat

Det skal være mulig å hente ut gass tilsvarende rundt 300 millioner fat fra prosjektet, som er et undervannsprosjekt koblet til produksjonsskipet på Skarvfeltet 210 kilometer vest for Sandnessjøen.

Det nye feltet bidrar til å forlenge levetiden på Skarv med fem år, og dobler den samlede produksjonen som går gjennom skipet.

– Produksjonen fra Ærfugl vil også bidra til en betydelig økt energieffektivisering på Skarvskipet. CO2-utslipp per produsert fat vil bli redusert med så mye som 30-40 prosent, direktør for drift og feltutvikling i Skarv-området, Sverre Isak Bjørn.

Ny teknologi

Selskapet mener at reservoaret skal kunne tømmes mer effektivt gjennom installasjonen av nye vertikale «juletrær» (ventiltrær) på havbunnen. Med elektrisk oppvarmede gassrør slipper man isdannelse, slik at felt lenger unna kan kobles til.

Aker BP sier også at reserveanslagene er økt fra utbyggingsplanen.

Utbyggingsplanen for Ærfugl ble godkjent i 2018.

Nå planlegger partnerne å bore mer, etter å ha blitt mer kjent med geologien i området.

Fase 1 av feltet består av tre nye brønner, og i fase to av prosjektet bores det tre brønner til nord på feltet.

– Den vellykkede oppstarten fra fase 1 er en viktig milepæl og en helt sentral leveranse for prosjektet. Samtidig blir det lite tid til feiring; vi skal opprettholde trykket og levere fase to sikkert og på tid og kost innen utløpet av neste år, sier Tom Storvik som er prosjektleder for Ærfugl-utbyggingen.