Kjell Inge Røkkes har satset nær 2 milliarder kroner på sitt private oljeselskap TRG Energy i Afrika. Men det er ikke på langt nær nok om selskapet skal fortsette å lete etter olje utenfor kysten av Ghana.

Det koster skjorta å bore etter olje. Kjell Inge Røkke (t.h.) og Øyvind Eriksen stoppet i vår aktiviteten til både Aker Energy og TRG Energy i Ghana. Vis mer byoutline Morten Uglum

Kjell Inge Røkke har satset stort på olje både i Nordsjøen og utenfor kysten av Ghana i Vest-Afrika. I Nordsjøen produserer Aker BP fortsatt både olje og utbytter for Røkkes børsnoterte selskap Aker, tross pandemien. Men i Afrika er satsingen lagt i fryseren inntil videre. Dette grunnet både korona og oljeprisfall.

Oljeselskapet Aker Energy, som Røkke privat og børsnoterte Aker eier nær 50 prosent hver av, har nedskalert kraftig. Og Røkkes helt private oljeselskap TRG Energy varsler at det trenger påfyll av nye milliardbeløp om det skal letes noe mer i havet utenfor Ghana.

– Som også Aker har varslet for Aker Energy har vi grunnet koronaen tatt et års pause. I den perioden vil vi forbedre konseptet, sier Sverre Skogen, styreleder i TRG Energy.

Har til sammen satset over 3 mrd. privat

Fra den nylig innleverte årsberetningen til TRG Energy går det frem at Røkke har satset 1,8 milliarder kroner på denne private delen av hans afrikanske oljeeventyr. Det er gjennom en kombinasjon av innskutt egenkapital og aksjonærlån.

I Aker Energy er Røkkes direkte og indirekte andel av kapitalen som er investert ca. 1,5 milliarder kroner. Til sammen er Røkkes andel av investert kapital i Afrika, gjennom disse to selskapene, godt over 3 milliarder kroner. Men det må flere milliarder til om tapene til nå skal tjenes inn igjen.

TRG Energy bokførte et tap for morselskapet alene på ca. 55 millioner kroner i fjor. Hva det oljeletende datterselskapet i Ghana tapte er ikke kjent.

Aker Energy har tidligere rapportert om et samlet tap på 1,1 milliarder kroner i fjor. Dette selskapet har hatt mye større aktivitet enn TRG Energy.

Boreskip av denne typen har vært i aksjon i Ghana for både TRG Energy og Aker Energy. Men det vil koste milliardbeløp om nye brønner skal bores. Vis mer byoutline Maersk Drilling

Avhengig av tilførsel av mer penger

Både TRG Energy og Aker Energy kan fort gå fra potensielle eventyr til faktiske mareritt for Røkke. Det kan skje om ikke det blir økonomisk grunnlag for å ta opp igjen leteaktiviteten.

Det koster milliarder av kroner å bore letebrønner. Og det var ved årsskiftet kun 2,1 millioner dollar, eller ca. 18 millioner kroner, i kassen til TRG Energys datterselskap AGM Petroleum Ghana.

«Selskapet er avhengig av tilførsel av ytterligere kapital for å finansiere oljeaktiviteten i Ghana», heter det i årsberetningen til styret i TRG Energy.

Slik er det såkalte Pecan-feltet til Aker Energy tenkt å bli hvis det bygges ut. TRG Energy eier 85 prosent av naboblokken. Vis mer byoutline Aker Energy

Røkkes private eierselskap TRG The Resource Group eier 90 prosent av TRG Energy. Moldenseren har penger, men kaster nok ikke gode penger etter dårlige uten at han fortsatt tror på investeringen.

Styreleder Skogen eier 5 prosent av TRG Energy. Tredje største eier er investoren som nylig gjorde nordlending av seg. Bjørn Dæhlie eier 1,6 prosent.

Kjell Inge Røkke og Sverre Skogen har samarbeidet om olje i tiår. Her fra 2002 da Skogen ledet det tidligere selskapet Aker Maritime. Vis mer byoutline Audestad, Paal

Friske penger på vei fra Sør-Afrika?

Kanskje håper Røkke & Co. å få friske penger fra Sør-Afrika? David Kwame Tandoh Adomakoh, som er grunnleggeren av et sørafrikansk investeringsselskap, gikk inn i styret til TRG Energy i juni i år. Der sitter fra før også Khash Mohajerani som jobber for et britisk investeringsselskap.

«For å opprettholde eller justere kapitalstrukturen, kan selskapet utstede nye aksjer eller skaffe nye lån», heter det årsrapporten for 2019.

– Han er styremedlem. Det er alt jeg vil kommentere rundt det, sier Skogen om Adomakohs inntreden.

«Det er (...) naturlig å vurdere transaksjonsmuligheter i den videre utviklingen av TRG Energy. Selskapet har en konstruktiv dialog med myndighetene i Ghana, og har en felles forståelse for de utfordringene som må håndteres», heter fra styret i TRG Energy. Mens Skogen er leder av styret, er Røkke selv nestleder.