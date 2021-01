Nå skal det ryddes opp utenlands: Equinor-topp varsler kraftige grep

Etter to uker i ny jobb kommer Equinors utenlandssjef med en klar beskjed: Selskapet skal ut av flere land og endre måten man driver landvirksomheten – en satsing som selskapet har tapt store milliardsummer på. Likevel vil ikke Al Cook bli sett på mannen som kommer inn for å rydde opp.

EN FJERN TID: Her er konserndirektør Al Cook i Equinor avbildet i Londons gater i februar 2020 – kort tid før pandemien la verdensmetropolens gater øde. Snart flytter Cook til Oslo Vis mer byoutline Jon Ingemundsen / E24 / Stavanger Aftenblad

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Jeg skal flytte tilbake til Oslo og skal være basert der. Når jeg kan flytte er det store spørsmålet i disse tider. Forhåpentligvis snakker vi uker og ikke måneder, sier Al Cook i et videointervju med E24 fra London.

Etter snart fem år i Equinor og tre år i konsernledelsen startet han 1. januar på en ny oppgave. Cook går fra å ha vært øverste ansvarlige for strategi og forretningsutvikling til å bli sjef for den internasjonale olje- og gassvirksomheten – kjent som DPI på «Equinorsk».

Fra 1. juni trer også den nye organiseringen av Equinor i kraft. Det betyr at Cook også får ansvaret for leting internasjonalt og Brasil, som i 2018 ble skilt ut som en egen divisjon.

– Ser man på de siste kvartalsrapportene vår var ikke den internasjonale virksomheten lønnsom. Det er jeg klinkende klar på at vi må tilbake til, sier Cook.

– Da jeg kom til Equinor i 2016 ble jeg blant annet imponert over teknologien og kompetansen i dette selskapet, men jeg ser at det er noen store ting som må endres, sier Cook videre om jobben han nå tar fatt på.

Utenlandssjefens nye signaler kommer i kjølvannet av lederskiftet i Equinor. Da det ble kjent at Anders Opedal skulle bli ny konsernsjef var både Opedal og styreleder Jon Erik Reinhardsen klare på at Equinors klimaomstilling skal intensiveres.

– I USA vil man se et skift

Debatten om Equinors utenlandssatsinger har pågått i årevis. I fjor høst kulminerte det i en stortingshøring om USA-tapene.

Cook varsler nå at det skal tas store grep for å bedre utviklingen:

Porteføljen internasjonalt skal bli «smalere og dypere» med færre land

Tilnærmingen til olje- og gassvirksomhet på land skal endres

Noen kjerneområder skal videreutvikles, inkludert Brasil

– Endringen i porteføljen er en reise vi var i gang med før jeg overtok. Før var vi til stede med olje- og gassvirksomhet i 30 land og nå er det 20. Denne uken annonserer vi at vi trekker oss ut av De forente arabiske emirater og Australia, sier Cook:

– Og mer vil komme, fortsetter han og forklarer hvordan de allerede er ute av Myanmar og Sør-Afrika.

Cook forteller at det nå pågår en stor gjennomgang av alle landene der Equinor er til stede rundt omkring i verden. Noen beslutninger er tatt og flere vil komme.

– Anders har gitt meg en klar retning, sier Cook med referanse til sjefen.

Oppdaterte planer vil bli presentert på selskapets kapitalmarkedsdag, som er utsatt fra februar til 15. juni. Tiden frem til dette blir også hektisk fordi satsingen på land i USA skal ses ekstra nøye på:

– For rundt 10 år siden gjorde vi noen oppkjøp av opererte lisenser, nå har vi en veldig annerledes tilnærming. Du vil se at vi løfter lønnsomheten gjennom å jobbe gjennom andre lokale selskap fremfor å operere feltene selv, sier Cook.

Bakgrunn: Al Cook og rollebytter i Equinor Al Cook er britisk statsborger og har før flyttingen base i London.

Han kom til Equinor i 2016 og var dermed ikke en del av selskapet da de kostbare beslutningene om å satse tungt i amerikansk skiferolje og kanadisk oljesand ble tatt.

I de 20 årene før han kom til Equinor jobbet Cook i BP, der han hadde flere sentrale roller verden over.

Da han kom til det norske oljeselskapet begynte han som sjef for Angola, Argentina, Aserbajdsjan, Libya, Nigeria, Russland og Venezuela i Equinors utenlandsdivisjon.

I 2018 gikk turen til konsernledelsen, der han overtok strategiansvaret fra John Knight. I november ble det kjent at Cook skal lede hele den internasjonale virksomheten.

Al Cooks forgjenger i jobben, Torgrim Reitan, har gått over til å bli finansdirektør i Equinors fornybardivisjon, som ledes av Pål Eitrheim.

Reitan var finansdirektør i Equinor under Helge Lund. Vis mer vg-expand-down

– Må ha nok skala i hvert land

Det største av oppkjøpene Cook referer til er Brigham Exploration i 2011, som sikret Equinor operatørskap på skiferfelt i Bakken i Nord-Dakota. Om lisensene skal selges eller ikke, er ikke avgjort ennå, men Equinor har allerede solgt unna lisensene i Eagle Ford i Texas til Repsol.

– Vi vil ikke gjøre flere oppkjøp der vi er operatør på land (...) I USA vil man se et skift, sier Cook.

Fremfor å drive felt selv vil Equinor la partnere som Southwestern og Chesapeake i USA, og statseide YPF i Argentina, drive feltene for dem.

– De har skalaen og den lokale ekspertisen til å virkelig være konkurransedyktige. Så vil vi komme med vårt bidrag i form av standarder, kvalitet, teknologi og andre fordeler, sier Cook.

– Hva legger du i at porteføljen skal bli dypere?

– I tillegg til å være spredt over færre land, må vi også være konkurransedyktige, lønnsomme og ha nok tid, kapital og ressurser for å skape noe vesentlig, sier Cook.

– Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal lenger opp og ned i verdikjeden, men at vi må ha nok skala i hvert land. Det er også viktig for rekrutteringen.

– Du kom til Equinor i 2016 og var jo ikke her når de opprinnelige beslutningene om blant annet skifersatsing i USA og oljesandsatsing i Canada ble tatt. Hva er det du føler et ansvar for i dagens situasjon?

– Jeg har jobbet her i fem år og vi har et felles ansvar for å gjøre ting riktig. Jeg har sittet i konsernledelsen i tre år og kan måles på det jeg har gjort der, og det arbeidet er jeg stolt av, sier Cook.

– Føler du deg som mannen som er blitt sendt inn for å rydde opp?

– Jeg føler at jeg følger opp en prosess og øker tempoet i den. Se på hva Torgrim Reitan gjorde (Cooks forgjenger, journ.anm.) med tanke på reelle forbedringer innen kostnad, miljø og sikkerhet, sier Cook.

– Jeg er ikke kledd som en supermann som kommer inn her og skal ordne opp, sier Cook.

Har ansvaret for hvert tredje fat med olje

Cook legger ikke skjul på at han skal lede en stor og ofte kritisert del av selskapet:

– Det er en viktig del av selskapet med rundt 750.000 fat produksjon per dag, eller en tredjedel av vår globale produksjon. Det er en omdiskutert del av Equinor og mitt mål er å se hvordan man kan skape verdier, sier han.

Den internasjonale ekspansjonen begynte symbolsk med BP-samarbeidet på 90-tallet og skjøt fart etter børsnoteringen i 2001. Equinor har både hatt mange oppturer, men også en del nedturer gjennom årene.

Mange husker korrupsjonssaken i Iran, oljesandsatsingen i Canada og ikke minst den enorme satsingen på skiferproduksjon på land i USA. I november kom det frem at Equinors tap i USA har økt til rundt 190 milliarder, ifølge en intern gransking.

Cook har fulgt den offentlige debatten i Norge, og ikke minst konklusjonene i granskingsrapporten Equinor fikk fra PWC, tett.

– Vi er åpne på at vi har gjort noen historiske feil som vi forsøker å rette opp i, sier Cook.

– Det som er veldig viktig for meg er at vi skal kunne være stolte av våre internasjonale virksomhet. Vi må både kunne være stolte av de ansatte, virksomheten, miljøpåvirkningen vår og bidraget til verdiskapning og avkarbonisering i landene vi opererer, fortsetter han.

Fortsatt masse ressurser på land

– Oljeprisfallet (under corona, journ.anm.) eksponerte hele industrien for at man må klare å tjene penger med laver priser, sier Cook

Selv om Cook nå har fått oppdraget med å gå alle land etter i sømmene betyr ikke det slutten på satsing på land generelt sett:

– Ser man på hvor verdens olje- og gassressurser befinner seg så ligger utrolig mye på land. Ser man på hvor man kan produsere i en lavkost-verden, så ligger enda mer av potensialet på land, sier Cook og fortsetter:

– Vi kan derfor ikke forlate landvirksomhet helt, men hver eneste investering må forsvare sin egen eksistens i porteføljen.

Selv om Equinors fornybarsatsing er til stede i mange av de samme landene som Cook har olje- og gassproduksjon, ligger ikke solcellene og vindmøllene under han.

Ideelt sett ønsker han imidlertid å ha både olje, gass, fornybar og hydrogen i et land, hvis det er mulig.

Han peker på hvordan Equinor har dratt nytte av en slik bredde i Storbritannia, blant annet når det kommer til dialog og anseelse hos politikere og befolkningen.

