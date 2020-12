Equinor: – Vi har ordnet opp i sikkerheten i USA

Store avvik ble avdekket etter alvorlige hendelser på land hos Equinor i USA. Nå sier selskapet at de har ryddet opp i alt.

I 2014 brant det heftig på Equinors anlegg utenfor Monroe i Ohio. Vis mer



Etter at de økonomiske tapene til Equinor i USA kom fram i vår, har sikkerhetssituasjonen blitt et tema i høst. NRK viste de store utfordringene selskapet har hatt med sikkerhet og miljø på land i USA.

I 2014 brant det kraftig på Equinors anlegg utenfor Monroe i Ohio. Ingen omkom, men brannen førte til omfattende utslipp av kjemikalier. De ansatte på stedet manglet trening og relevant kunnskap om sikkerhetsprosedyrer, har det senere vist seg.

I to andre ulykker samme år omkom ansatte – en på oljefeltet Marcellus og en i Texas, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen har fått tilgang til et internt notat daværende konserndirektør Bill Maloney skrev i 2015 til konsernsjef Eldar Sætre. Der framgår det at det generelle sikkerhetsnivået i oljevirksomhet på land i USA ikke var på høyde med nivået offshore. Equinor (da Statoil) hadde selv tatt initiativ til å forbedre sikkerhetsrutinene på sine anlegg – både når det gjelder selskapet selv og underleverandører, skriver DN.

Også i 2018 viste en intern revisjonsrapport at situasjonen i USA ennå ikke var god nok. Rapporten var rød og gikk til konsernledelsen.

– Rapporten fra 2018 identifiserte at det var noen gap i forbindelse med rapportering, registrering og dokumentasjon av hendelser og forbedringspunkter i våre interne systemer. Det ble også pekt på behov for å sikre at styrende dokumentasjon var i henhold til rutiner i resten av konsernet, sier talsperson Erik Haaland til DN.

Han opplyser at sikkerhetssituasjonen i USA ble fulgt opp i år.

– Alle aksjonene har blitt adressert og en oppfølgingsrapport fra 2020 viste betydelig forbedring på de punktene som var blitt pekt på, og det er ikke gjenværende røde punkter, sier han.

18. desember 2020